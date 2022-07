Silenzio stampa de Alberto y orgía monetaria y fiscal

Cada día que pasa es una confirmación a lo que se suponía: la coalición de la dupla Fernández (Alberto y Cristina) fue solo electoral, no de gobierno. Ante la actual catástrofe económica, profundizada por una escalada exorbitante del dólar y una incontenible inflación, sumada a las tediosas luchas de poder internas, la gestión de Alberto Fernández hace silencio y no reacciona. No hay propuestas ni rumbo.