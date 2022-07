Se incendia el BCRA y Miguel Pesce se atornilla (desnudo)

Para el economista Juan Carlos de Pablo no tendría sentido que ocurra una fuerte devaluación dado que la fragilidad política del Gobierno provocaría que su efecto sea neutralizado rápidamente por la inflación, por lo que estimó que el Ejecutivo no convalidará una apreciación del dólar de magnitud. El economista consideró:

Y es que, a pesar de esto, el BCRA busca la manera de crear algo de confianza en el peso y por ello, la entidad sacó 3 comunicados -con medidas desacertadas- en las últimas horas:

Turistas no residentes podrán vender divisas al valor del dólar financiero

El BCRA lanzó esta tarde un comunicado diciendo que los turistas no residentes tendrán la posibilidad de vender en bancos hasta US$5.000 por mes al valor del "dólar financiero":

Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares.

Habilitan pago de insumos que se encontraban en tránsito

En otro comunicado del BCRA, el Directorio de la entidad liberó hoy el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos que salieron de puerto de origen antes del 27 de junio pasado.

La medida permitirá pagar la totalidad de los pedidos hasta 4 millones de dólares o el 40% hasta un tope de 20 millones de dólares.

Se trata de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio.

Limitan tenencia de CEDEAR para empresas que accedan al mercado de cambios oficial

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió incluir a la tenencia de CEDEAR en el límite de disponibilidad de 100.000 dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios.

También dispuso incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

