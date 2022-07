Creciente debilidad del poder de CFK

La agencia Noticias Argentinas, la web K El Destape y otros medios afirman, y documenta, con fotografías, la aparición de pintadas en el Gran Buenos Aires con una amenaza: “Con Cristina no se jode”, obvia alusión a lo que preocupa a la Vicepresidente de la Nación, su situación judicial. No es el dólar. No es la inflación. No es la pérdida de poder adquisitivo. No es la pobreza. Es la CSJN.