Periodista partidario contra Riquelme y Cía: "Son culpables"

LUCASBELTRAMOCONTRARIQUELMEFOTO2.jpg El periodista partidario de Boca, Lucas Beltramo, disparó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por la crisis en el plantel “son todos culpables”. (Foto: Gentileza: TyC Sports)

“Está claro que desde algún lugar se busca la división de '¿Quiénes son los culpables? ¿Los jugadores, el cuerpo técnico o la dirigencia?'. No se salva nadie muchachos, les pido por favor que cada vez que escuchen 'los culpables son estos', no. Los culpables son todos en este momento de Boca. Y los hinchas que amamos a Riquelme tenemos que, en algún momento, dejar de lado lo que fue como jugador y, en esto me incluyo, empezar a animarnos a decir la palabra Riquelme cuando hablamos de culpables”, soltó Beltramo.