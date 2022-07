A Juan Grabois: ¿'El Gringo' y Mariel lo invitan a El Dique?

Todo se dispara. Hasta los vendedores ambulantes en la calles. Se vende lo que se pueda. Las casas más humildes en los barrios se convierten en comercios pequeños. Cuando no, en sitios donde se despacha droga en pequeñas proporciones.

No hay que sonrojarse al decir que la venta de estupefacientes se transformó, para muchos, en una salida laboral. Y casi en la única expectativa de 'ascenso social'. Para ellos, esa elevación significa acceder a un par de zapatillas que en promedio cuestan entre $ 30.000 y $ 40.000 mensuales. O a un celular de alta gama.

En parte, esta realidad es la que explica porqué los bares, restaurantes o cervecerías -rubro que más ha crecido en los últimos años- se llenan cada fin de semana. Es lógico. La expectativa ante un peso que se derrite es gastar lo que se pueda. Se ha evaporado la capacidad de ahorro de la clase media, y mucho más de quienes se han caído de ella. Pero cuidado, quizá ya no alcance con un nuevo 'Plan Platita' para calmar la angustia.

Es aquí donde subyace otro interrogante. ¿Son mayoritarios los sectores angustiados?

Ay Grabois

La decadencia de la Argentina reformó su composición de tal forma que, son mayoría quienes no han conocido otra forma de vida que la pelea por comer todos los días. Sin demasiada expectativas. Si esto es así, tal vez sea una de las formas de explicar por qué motivo no hay una reacción más contundente ante la constante pérdida de calidad de vida. El famoso estallido que parece estar a la vuelta pero no llega.

Suele explicarse que, consecuencia de que gobierna el peronismo, no hay levantamiento social. Y que el estallido sólo acontece cuando el justicialismo está en la oposición. La propia Cristina Fernández de Kirchner puso en duda esta máxima al decir que ella era una gran burguesa.

El contexto de esa afirmación fue cuando le respondió al Movimiento Evita que la había definido como 'pequeña burguesa'. Los hechos muestran que la nueva burguesía y incluso oligarquía -sistema de gobierno en la que el poder está en manos de una pocas personas de una clase social privilegiada- en los términos exactos de su definición, hoy está en la dirigencia política.

https://twitter.com/laderechadiario/status/1549834740190027777 | Enloqueció Juan Grabois, en un brutal mensaje al presidente Alberto Fernández: "¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza no para que haya más (...) Estamos dispuestos a dejar la sangre en la calle".pic.twitter.com/Lxs0PQrbcE — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 20, 2022

https://twitter.com/LuisGasulla/status/1549788535334572033 Le dieron una fortuna enorme en subsidios. Maneja 60 mil planes Potenciar Trabajo.

Hoy Grabois le soltó la mano a Alberto.

Le hizo caso al Papa y salió a hacer lio. https://t.co/3YjAWoWlyr — Luis Gasulla (@LuisGasulla) July 20, 2022

https://twitter.com/carod2015/status/1549874855595720704 Me parece que Grabois esta mucho mas nervioso que el Mercado... — Carlos Rodriguez (@carod2015) July 20, 2022

Aún en varios de los líderes de los movimientos sociales se ve está realidad. No viven de la misma manera de a quienes dicen defender. No todos. Pero sí hay algunos casos en la mira.

Según el sitio El Disenso, el titular de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), Esteban Castro, y su pareja, la intendente de Moreno, Mariel Fernández, se habrían mudado a una residencia de interesantes dimensiones.

“El nuevo chalet de lujo de Mariel y 'el Gringo' fue construido en la zona de quintas de La Reja, dentro de un Barrio Privado llamado 'El Dique'. Cuenta con 300,39 m2 cubiertos, 119,13 m2 semi cubiertos para el solarium, piscina de 46,50m2 en un terreno de 1327m2 totales”, afirma la investigación del citado portal.

¿Conocés el Chalet VIP de los referentes del Movimiento Evita..? - El Disenso

Además agrega que el arquitecto de la obra sería Ricardo Fernández, quien también firma como responsable técnico de la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre Limitada, vinculada al municipio con contratos onerosos.

El control de la calle

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en su momento compró en el municipio de La Matanza, la vivienda que perteneció al jefe de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich. Y ahora él busca ubicar a su mujer Patricia Cubría como candidata a intendente municipal.

Es el mismo Pérsico al que se la adjudica una reciente frase inquietante en una de las reuniones que mantuvieron diversos sectores para unificar posturas y reclamos callejeros: “Si nos sumamos a esas movilizaciones, nos tenemos que ir del gobierno. Y si nos vamos, quizá hasta se tenga que ir Alberto (Fernández)”. Diversas fuentes confirman los dichos.

El control de la calle siempre ha sido una preocupación del peronismo. En otros tiempos, se lo garantizaba la CGT. Ya no.

Los líderes sindicales tuvieron que lanzar una movilización para el 17 de agosto sólo para no quedar en falsa escuadra ante quienes son sus representados. La inflación no distingue niveles de trabajadores. Los golpea a todos. Algunos con más elementos para defenderse que otros.

La existencia de cada uno de estos grupos está solventada por recursos producto de las innumerables telas de araña que el Estado tiene para regular las actividades.

Desarmarlas es un gran desafío, pero al mismo tiempo, una mala noticia para quienes han convertido a ellas en su principal fuente de ingreso.

Polémico

Por tal razón, la propuesta que realizó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela -con aspiraciones a pre candidato a gobernador bonaerense- puede abrir una 'caja de pandora'.

En un extenso proyecto que ahora discutirá el Concejo Deliberante busca que las habilitaciones para comercios, empresas y pymes que quieran gestionar su habilitación no deban pagar ni un centavo.

De prosperar, generaría 2 efectos inmediatos:

mostraría que es posible hacerlo sin quitarle financiación a las arcas locales y

provocar un efecto dominó.

En principio, una medida impositiva pero al mismo tiempo sanitaria. Limpiaría a quienes son gestores de la corrupción. Es tiempo que el Estado sea aliado de la actividad privada y no enemigo.

¿Cuál es el pensamiento que prevalece cuando un emprendedor tiene intenciones de comenzar una actividad comercial o industrial?

Debo lidiar con el municipio, la provincia y/o el Estado Nacional. Debo lidiar con el municipio, la provincia y/o el Estado Nacional.

Lidiar es lo mismo que decir luchar o reñir para conseguir algo. El comienzo del fin de esa realidad está en manos de los intendentes o de quienes lo han sido y hoy ocupan cargos nacionales y provinciales. Saben de primera mano lo que pasa en sus barrios. Y ademas, la mayoría de ellos, tiene las cuentas de sus comunas equilibradas.

Juan Grabois, quien para muchos expresa lo que CFK piensa y no dice, alertó que “esto no da para más”. Y apuntó a Alberto Fernández.

El Presidente, tal como se tituló en esta misma columna hace un mes atrás, está cada vez más sólo. Por eso, igual que con el dólar, no hay techo para imaginar cómo finaliza esta crisis.

