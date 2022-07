"Me prendieron fuego": No descartan ataque mapuche en el Sur

victima.JPG La víctima del ataque que adjudican a la organización mapuche RAM.

Al salir de la vivienda, los delincuentes efectuaron dos tiros, rompieron el vidrio de la camioneta y también prendieron fuego el vehículo. "A mí me quisieron matar, fue un intento de asesinato. Tiraron dos tiros, que los encontró la policía", manifestó Conti.

De acuerdo al testimonio del hombre, los agresores dejaron un cartel, a pocos metros, adjudicando el ataque a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"El papel apareció arriba, cerca de la ruta. Era como una bolsa con cuatro piedras para que no se vuele", aclaró Conti al sitio local. "Calculo que es para imponer miedo en la zona. No a mí porque no me conocen, no conozco a nadie en El Bolsón. Vivo acá hace un año y medio. No tengo ningún problema con ningún vecino", agregó Conti al explicar que se mudó a la localidad de Los Repollos en busca de un estilo de vida más tranquilo.

Vecinos de Los Repollos denuncian un atentado de la Resistencia Ancestral Mapuche

Y al respecto concluyó:

El hecho me lo comí yo, pero no creo que haya sido para mí. Fue para alguien a quien le estén reclamando tierras El hecho me lo comí yo, pero no creo que haya sido para mí. Fue para alguien a quien le estén reclamando tierras

Mientras, el fiscal Francisco Arrien se encuentra de feria y realizó las intervenciones iniciales del caso, con la coordinación de la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón, por el hecho.

Según el diario 'Río Negro', desde el Ministerio Público confirmaron que, según la denuncia de la víctima habría dos personas involucradas en el violento ataque, quienes al menos portarían un arma de fuego, y que por el momento no están identificados los autores.

"No se descarta ninguna hipótesis y se deben agotar todas las vías de investigación", señalaron desde el Ministerio Público.

Los investigadores advierten que el panfleto escrito en manuscrito que lleva la sigla de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue encontrado "dentro del predio de la propiedad pero no cerca de la vivienda, a unos metros, camino hacia la ruta 40".

Esta distancia y la forma en la que fue hallado el escrito, sostenido con cuatro piedras y en una zona visible, motiva una atención especial para determinar si están vinculados ambos hechos y si el escrito fue dejado por los autores del ataque incendiario.

Se considera que el caso es "complejo", por lo que los fiscales optaron por mantener en hermetismo los pasos de la investigación y evitar el contacto con la prensa.

