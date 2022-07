Uruguay avanzará con China pese a sus socios (y sus cepos)

En esa cumbre, el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, criticó la iniciativa de Uruguay de negociar bilateralmente el TLC con China y le pidió al mandatario uruguayo que incluya a todo el bloque en las conversaciones. "Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para mañana, y si no nos damos cuenta de que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores", dijo.

"Lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos" y de "buscar soluciones individuales", expresó el argentino, quien consideró que esa clase de movimientos son "de corto aliento". Más adelante, sostuvo que no se niega "a analizar todo lo que haya que analizar" sobre la flexibilización del bloque que reclama Lacalle Pou, pero pidió que los países transiten "juntos" esa discusión.

"Debemos estar juntos, más unidos que nunca, somos más fuertes, somos un continente que da cátedra. Por qué no empezamos a fundar un nuevo Mercosur, donde nos prestemos las potencias que somos y que tenemos para que todos seamos más potentes", propuso el mandatario de cara a sus pares.

Si creemos que cada uno puede salvarse por si solo no ha aprendido la enseñanza del Papa Francisco, nadie, nadie se salva solo Si creemos que cada uno puede salvarse por si solo no ha aprendido la enseñanza del Papa Francisco, nadie, nadie se salva solo

Así como recientemente se acordó firmar un TLC entre Singapur y todo el bloque, Alberto Fernández dijo que se debe "insistir en la posibilidad de que China" haga "un acuerdo con el Mercosur". "¿Por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos?", preguntó. "Va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil", agregó.

La sinceridad de Uruguay

Lacalle Pou captó el mensaje de Alberto Fernández, y dijo que se alegraba de que "se digan las cosas como hay que decirlas, porque si no después nos vamos y no hablamos de los puntos donde puede haber tensiones", pese a que "la vida está hecha de resolución de tensiones".

"Está claro, como dice el presidente Alberto Fernández, [que] la espalda es mucho más ancha con el Mercosur", expresó Lacalle Pou. Así llegó a explicar que Uruguay ya finalizó el estudio de prefactibilidad de un eventual TLC con China y señaló que las negociaciones van a "empezar en breve". Pero puntualizó que, "avanzada esa etapa, lo primero" que piensa hacer el gobierno es "hablar con los socios" de la región para "ir todos juntos", aunque luego ratificó que "Uruguay no se va a amputar" la posibilidad de "avanzar" con China si los demás países no quieren acompañar.

"Los invitaremos a sumarse" para ser "un bloque con más potencia negociadora, pero si no el Uruguay va a avanzar", dijo el mandatario, que aseveró: " Tenemos la tranquilidad de que esto no vulnera ni erosiona ni quiebra nuestra organización".

De esta forma, Lacalle Pou y Alberto Fernández explicitaron diferencias aunque podría interpretarse que buscaron acercar posiciones, el uruguayo aclarando que desea quedarse en el Mercosur y que está abierta la puerta a todo aquel que quiera sumarse al TLC con China, y el argentino reconociendo que está dispuesto a analizar una eventual flexibilización del bloque o a estudiar la viabilidad de un acuerdo con el gigante asiático, siempre que sea en conjunto. De todas maneras, Uruguay ratificó que, de no encontrar alianzas con sus socios, proseguirá con su negociación bilateral con China.

Trabas de Paraguay y guiño de Brasil

El medio 'El Independiente' informó que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, declaró en una rueda de prensa que "es más conveniente" negociar "en conjunto" los acuerdos extrarregionales. Pero a su vez, opinó que "el ingreso de China con aranceles preferenciales a la región es un tema que preocupa al Paraguay y a toda la región, porque ellos tienen costos muy competitivos y eso puede amenazar a las industrias tanto de Paraguay como de Argentina y de Brasil". "Vemos con preocupación la posibilidad de negociar sin que haya un acuerdo", dijo el mandatario.

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no participó en la cumbre y se limitó a enviar un mensaje audiovisual en el que no mencionó el tema del TLC bilateral, lo cual Uruguay interpreta como un aval implícito para negociar.

bolsonaro.jpg Bolsonaro no estuvo presente, pero el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía brasileño, Lucas Ferraz, declaró dijo que "la posición uruguaya refleja algo que viene siendo discutido, que es la necesidad de mayor flexibilización negociadora, en función del gran atraso que el Mercosur y Brasil tienen en términos de formalización de acuerdos comerciales".

El secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía brasileño, Lucas Ferraz, quien asistió a la cumbre, declaró al diario 'La Nación' que "la posición uruguaya refleja algo que viene siendo discutido, que es la necesidad de mayor flexibilización negociadora, en función del gran atraso que el Mercosur y Brasil tienen en términos de formalización de acuerdos comerciales". Esta posición va en línea con lo planteado por Lacalle Pou, postura que cuenta con la simpatía de las autoridades económicas de Brasil y es vista con algún reparo más en Itamaraty, sede de la cancillería.

"El anuncio hecho por Uruguay ciertamente traerá un impulso todavía mayor para el debate (sobre la flexibilización) dentro del bloque. Si vamos o no a legitimar el movimiento de Uruguay, es una cuestión técnica", dijo Ferraz. Agregó que eso "ocurrirá en el momento de la adopción del acuerdo, no ahora", y que es "una decisión soberana" avanzar en las negociaciones, en otro guiño a Uruguay.

'Fuera del Mercosur'

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, habló de una cumbre deslucida porque faltó el presidente de Brasil, consideró que la declaración de Alberto Fernández fue "bastante atinada", y cuestionó que Lacalle Pou insista en la "ruta bilateral con China", que no se sabe si tendrá "andamiaje", porque "no ha habido por parte de los socios del Mercosur un aval para continuar las negociaciones" individualmente. "Eso coloca a Uruguay casi por fuera del Mercosur", lo que "no sería beneficioso" para el país, evaluó. "Avanzar solo es el peor escenario para Uruguay porque cierra las puertas del Mercosur, y creo que no nos sirve para nada", apuntó el senador opositor.

Argentina complica el comercio bilateral

Mientras desde el Frente Amplio critican la postura del uruguayo, los industriales de ese país analizan una alternativa para que el cepo a las importaciones que actualmente aplica Argentina no impacte más en las exportaciones. La misma opción que plantean los uruguayos la manejaron días atrás ministros de Brasil y Argentina para su comercio bilateral.

La iniciativa desde la Cámara de Industrias (CIU) es establecer un sistema de compensación de monedas para exportaciones. Este jueves, una delegación de la gremial se reunió con integrantes del Banco Central (BCU) para interiorizarlos sobre la propuesta. A su vez, desde el BCU se comunicaron con técnicos del Banco Central de Argentina (BCRA) para hacer una primera introducción sobre el tema.

importaciones.jpg Industriales uruguayos analizan una alternativa para que el cepo a las importaciones que actualmente aplica Argentina no impacte más en sus exportaciones.

El sistema de compensación de monedas se realiza entre los bancos centrales de ambos países y liquida las operaciones de comercio exterior. En este caso, si la transacción se realizara a través de este fondo, las empresas locales facturarían sus exportaciones hacia Argentina en pesos uruguayos y el comprador pagaría en pesos argentinos. Allí los bancos centrales liquidan entre sí la operación realizando la compensación de monedas, evitando los dólares.

El presidente de la comisión de comercio exterior de la CIU, Washington Durán, explicó al diario 'El Observador' que tras la reunión con el BCU, ahora la cámara continuará con otros contactos gubernamentales.

Durán señaló que los importadores siguen necesitando insumos industriales y compran productos químicos y metalúrgicos de Uruguay (además de autopartes). "El pedido es que el sistema de compensaciones se pensó para todos los productos que se exportan; habrá que ver cuáles aceptaría Argentina para incluir", añadió. Para el sector industrial también sería importante la participación del Banco República (BROU) para el método de pagos a través de monedas locales.

Una de las ventajas que perciben en la gremial es que los exportadores uruguayos deben pagar insumos o servicios en pesos. Con el sistema de pago en moneda local, los exportadores recibirían pesos que podrían destinar a esas obligaciones. "Si (la empresa) necesita dólares, los compra", añadió.

Uruguay tiene un sistema de estas características vigente con Brasil. "Hay operaciones que se realizan y no hay problema. Con Argentina hay que buscarle alguna vuelta más al régimen para que prospere", expuso Durán.

