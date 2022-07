Dólar en las provincias: Récord y desconfianza total

Los Andes y un "cuello de botella"

El diario Los Andes, perteneciente al Grupo Clarín, destacó la medida anunciada el jueves (21/7) por la cual los turistas extranjeros podrán vender sus dólares a la cotización del dólar MEP y explica cómo hacer el “rulo” legal para ganar $18 mil.

Pero al igual que en San Juan, el diario mendocino destaca que el ministro de Economía pedirá, junto a las cámaras, la flexibilización urgente de las importaciones y mencionan un “cuello de botella difícil de frenar debido a los problemas que enfrentan por el cepo de acceso al mercado de divisas para el pago de importaciones que dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado 27 de junio”.

diaj.jpg El platense diario El Día, también llevó el tema del dólar a tapa

La Voz con dólar sin freno

Otro diario que pertenece al Grupo Clarín, La Voz del Interior, llevó en tapa la suba del dólar blue y las medidas para los turistas. En ese contexto, el matutino cordobés aporta la cotización local de la divisa estadounidense que el jueves cerró a $ 341.

Por otro lado, La Voz publica en otra nota que sin referencia: “toda la cadena de la construcción, está en vilo por el dólar” y menciona que “arquitectos, desarrollistas y empresarios del sector se muestran preocupados por la situación. La falta de insumos y de precios de referencia, los principales problemas”.

La Gaceta de Tucumán y la señal política

El diario tucumano La Gaceta, hace hincapié desde su tapa que las el Gobierno “sigue buscando la forma de calmar a los mercados frente a un dólar que no encuentra techo”.

En esa línea, señala que el ministerio de “Economía analiza medidas para que el campo liquide divisas y fortalezca las reservas del Banco Central”.

Por último, la Gaceta también hace referencia a una reunión entre Presidente y Vice que brinde una “señal política” al mercado.

Para El Liberal, no hubo calma

Desde Santiago del Estero, el diario El Liberal también coincide con el resto de los diarios del interior que consideran que los anuncios del dólar para los turistas no lograron calmar al mercado.

nuevo.jpg Desde Salta tampoco creen que el dólar blue tenga techo

“Dólar récord y los anuncios no lograron traer calma”, titula El Liberal en su noticia principal de tapa.

El matutino santiagueño también advierte que “se estima que en los próximos días la situación empeorará para el bolsillo de los consumidores a medida que el aumento generalizado de precios se haga más visible”.

Y agrega que “la cadena de comercialización tanto a nivel industrial, mayorista como comercial opera sin precios y cada integrante determina los mismos estimando el valor de reposición futuro para no quedarse sin capital de trabajo. De ahí que hoy se escucha en la plaza comercial cada vez más seguido: "no tengo el producto" "no te puedo vender"; "te vendo con precio abierto", "te vendo a precio blue", o "remarcale un 20% por las dudas".

Otras lecturas de Urgente24:

Gran oportunidad perdida por Pesce: Ventas récords del campo

Expo rural con escándalo: un grupo irrumpió y pidió tierras

El Banco Central Europeo sube las tasas a nivel récord

Dólar Casa Rosada: "Para Alberto Fernández no es tan grave"