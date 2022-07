Dólar Casa Rosada: "Para Alberto Fernández no es tan grave"

La periodista prosiguió: "La cuestión es que siempre los gobiernos desde la democracia han pegado a los medios, desde Alfonsín en adelante. Y hay una explicación para creer que todo se agiganta. Entonces, el Presidente es consciente de la situación, no te digo que no ve nada, que cree que está todo bien. Pero es como que no llegan a internalizar las consecuencias".