Live Blog Post

11:25 - Desde Uruguay, envían ánimo (pero dan por terminado a Alberto Fernández)

Un amigo de Urgente24 y fiel lector del portal cuenta desde Uruguay:

"Anoche tuve una cena en Uruguay con funcionarios locales. Un brindis en gonor a quienes habíamos ido desde Argentina. Todo terminó con un pedido a Dios para que 'ojalá que lo que estamos esperando como desenlace de la crisis que atraviesan nuestros hermanos, no termine de la forma en que informaciones que contamos indican'

Es increíble: vas al súper y hasta la cajera te dice 'fuerza, ánimo'. En las casas de cambio, 1 peso argentino es igual a 0,10 centavos de peso uruguayo, PERO YA NO LO TOMAN NI A ESE RIDICULO VALOR. Directamente, decidieron no tomar más plata argenta me dicen los amigos cambistas, que no recuerdan eso. Nunca había pasado".