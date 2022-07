"Así como heredé una deuda, y le puse el pecho y empezamos a resolverlo... les pido que recuerden, a ninguno de los problemas escapé, tuve que discutir con el FMI, lo solucioné, y todo en medio de una pandemia", continuó.

"La Argentina sigue creciendo en medio de las dificultades", aseguró el mandatario.

Luego, Alberto Fernández lanzó críticas por el dólar: “Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan USD 20.000 millones en el campo pese a que el país los necesita”.

"A todos esos desafíos le voy a poner el pecho y los voy a superar con cada uno de ustedes. Y lo vamos a hacer sin postergar la educación, la ciencia y la tecnología", prometió.

"Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos", advirtió el Presidente.

"Que los argentinos se queden tranquilos, que estamos trabajando para superar los problemas",prometió.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, enfatizó Alberto Fernández.

Junto a gobernadores de 16 provincias, como señal de supuesta fortaleza y unidad, el Presidente participó de la firma de las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi $9.900 millones.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Llamado a la solidaridad: Aparición con vida de CFK

En medio de la corrida, volvió la puesta de las vacunas en Ezeiza

Economista alerta por "multicrisis" y caída institucional

Prohibieron contratar empleados públicos y arde ATE