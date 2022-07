Christianity Today y su doble lectura de la violencia

La subjetividad de la pastora anglicana Tish Harrison Warren y su frivolidad en el análisis de conflictos en los que USA tiene mucho que ver -¿o los terribles acontecimientos en Ucrania no comenzaron en 2014 y hasta la invasión en 2022 a casi nadie le importó un bledo?-, sólo permiten preguntarse si a ella también se le rompió el corazón cuando bombardeaban Afganistán en una guerra 'de civilizaciones', que, además, USA perdió, luego de provocar tanta destrucción y muerte, porque o no supo o no quiso conseguir la suficiente integración cultural con los civiles.