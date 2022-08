¡Piedra libre!: "Detrás de Elisa Carrió está Mauricio Macri"

image.png Los tuits de Fernando de Andreis, muy allegado a Mauricio Macri.

"Macri prefirió, y esto es una descripción presumo que objetiva, no avanzar en sus reformas con tal de no acordar con la oposición. Macri prendió fuego al país en el altar del no diálogo. Está bien, son formatos", desarrolló el ex periodista de Radio Mitre, quien luego mencionó el hilo publicado por Fernando de Andreis, quien durante la gestión de Mauricio Macri ejerció el rol de Secretario. General de la Presidencia de la Nación.

"Hay un sector de la oposición liderados por Macri y por Carrió, refractarios a cualquier noción del diálogo, y un sector de la oposición, encabezado por ahí por Gerardo Morales, por Frigerio y por Monzó o por otros [Horacio Rodríguez Larreta] que son, más bien, proclives al diálogo", sostuvo el periodista de CNN.

"Obviamente que los posteos de ayer de Fernando De Andreis, un dirigente o persona muy cercano a Macri, confirman esta tesis de que detrás de Carrió o de este pensamiento de Carrió, está Macri. Porque De Andreis habló de la 'no contaminación'. Es decir, cualquier clase de conversación con alguien que no sea puro [...] es un pecado político. Y si el país se funde por el no diálogo, mejor, lo que importa es mantener la pureza", concluyó Longobardi.

----------------

Más contenido en Urgente24:

El BCRA se esfuerza por lograr una inflación de 3 cifras

Tras el escrache de Elisa Carrió en TV, siguen en la calle

Inflación: qué fue lo que más aumentó y qué se puede esperar para agosto

Pueblos originarios, Estado débil y confusión cultural

Policía allana a periodista que protesta contra la guerra