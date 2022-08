Arde JxC: Todos contra Elisa Carrió, que echa leña al fuego

Luego de las críticas recibidas, Elisa Carrió afirmó que "la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada" y puntualizó: "No se va a romper la unidad, en todo caso me retiro yo y que quede la Coalición Cívica, pero no voy a mentir".

"¿La sociedad debe saber las discusiones morales internas? Yo creo que sí. No comparto una coalición en la que no se dice la verdad, la autenticidad ha sido mi característica. Yo no voy a ser presidente no porque no vaya a gobernar bien, sino porque nadie en la Argentina quiere un presidente absolutamente decente porque se elimina la SIDE, se terminan los negociados. Por eso me vetaron", argumentó.

En ese marco, la ex diputada nacional apuntó: "¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso? Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires".

"No me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad. Ellos tienen que tener un solo discurso. Todas las declaraciones que hoy veo no son las que yo tuve por teléfono ayer. Hablé con Macri y me dijo que lo estaban presionando y me dio la razón de que quien lo hace es Monzó", disparó Elisa Carrió.

Al respecto la fundadora de la Coalición Cívica detalló: "En el libro de Macri te dice que el gran error fue darle a Frigerio el fondo de infraestructura y el manejo con los gobernadores, y darle a Monzó la presidencia de la Cámara. No lo digo yo ahora".

Luego, desde la Coalición Cívica emitieron un comunicado en respaldo de Lilita, en el que advirtieron que "tal vez" Juntos por el Cambio quiera que Carrió "se retire definitivamente de la política". "Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad".

https://twitter.com/Maxiferraro/status/1557381566191501312 Comunicado de la Coalición Cívica. pic.twitter.com/Wnuhtv79qT — maxi ferraro (@Maxiferraro) August 10, 2022

Todos contra Elisa Carrió

La mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio salieron a rechazar las declaraciones que hizo Elisa Carrió ayer en el canal LN+, en las que lanzó varios dardos e incluso habló de una supuesta amante de Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador en Entre Ríos, y de negocios de dirigentes de la coalición con integrantes del oficialismo.

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en salir a responder: "tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino".

"Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional, mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando", agregó en un comunicado.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1557340086483705856 ESTE NO ES EL CAMINO pic.twitter.com/EOSBhsOnJ5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

Luego, los diputados del bloque PRO también difundieron un comunicado, en el que no mencionan directamente a Elisa Carrió pero es una clara respuesta a ella. María Eugenia Vidal fue una de las que compartió el comunicado, que dice que "no podemos dejar pasar las descalificaciones personales sobre los integrantes de nuestro bloque e interbloque".

"Podemos no estar de acuerdo con alguna estrategia política o parlamentaria pero nunca dirimir las diferencias sembrando dudas sobre la integridad de quienes somos parte de esta coalición política", agrega el texto en obvia referencia a las acusaciones de Lilita.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también salió al cruce en Twitter:

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1557337580894507008 No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1557337588964392960 Hay que consolidar Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo. Los adversarios que están destruyendo las esperanzas del pueblo argentino están en el Frente de Todos. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

Rogelio Frigerio, uno de los apuntados por Elisa Carrió, también respondió y le espetó a Carrió que "cualquier denuncia se debe presentar en la Justicia con pruebas y no en shows televisivos".

Patricia Bullrich, por su parte, dijo que "no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas".

"Basta, Carrió", finalizó la presidente del PRO en un tuit que fue compartido por Frigerio.

https://twitter.com/frigeriorogelio/status/1557213439491133441 Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad. https://t.co/bqNyoBumGd — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 10, 2022

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1557204112823013379 ... a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1557204119055699970 Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

Diego Santilli y Cristian Ritondo también salieron al cruce de Lilita:

https://twitter.com/diegosantilli/status/1557363048683393024 Tengo una amistad con @cristianritondo, @frigeriorogelio y @monzoemilio. Conozco y valoro también a @GerardoMorales y @ManesF. Podemos tener diferencias, pero debemos ser responsables y sostener la unidad de @juntoscambioar para derrotar en las urnas al kirchnerismo. — Diego Santilli (@diegosantilli) August 10, 2022

https://twitter.com/cristianritondo/status/1557350669920641024 100% Pato. Carrió nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera. Ensuciar sin sustento a quienes dimos batallas enormes contra el kirchnerismo y las mafias genera un daño innecesario, mucho más en este delicado momento que viven los argentinos. https://t.co/F6YIQICoDt — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 10, 2022

Al momento de publicar esta nota, Mauricio Macri era el único de los referentes más importantes de Juntos por el Cambio que no se expresó sobre las declaraciones de Elisa Carrió.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Energía: Sergio Massa entra en escena con el gasoducto NK

La advertencia de Carlos Melconian a Sergio Massa

Opereta de Patricia Bullrich en TN y Javier Milei vs. Espert

Tres aviones "fantasma" cobran vida en Córdoba tras 17 años