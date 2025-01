Bebés muertos en Córdoba: La principal sospechosa del juicio que inicia

Hospital Neonatal 2P.jpg Córdoba: Comienza el juicio por las muertes de bebés en el Neonatal.

Córdoba y los bebés muertos

Al albergar un contexto doble (el político y el penal) el juicio podría tener un fallo histórico con una condena múltiple en un caso sin precedentes. Según la investigación oficial, las muertes no habrían tenido lugar sin la participación del “sistema”, dada la naturaleza no convencional de los decesos y la ventana particular de tiempo en la que se produjeron, lo que debía haber llamado la atención de los funcionarios encargados del área.