Bebés muertos en Córdoba: La enfermera rompió el silencio

La única detenida en ese sentido es la enfermera Brenda Agüero, quién al momento de las muertes se desempeñaba en el Hospital Neonatal. En su contra yacen las pruebas reunidas por el fiscal Raúl Garzón, quien dispuso la prisión preventiva de la profesional hace algunos meses.

Bebés P.jpg La enfermera de los bebés muertos en Córdoba habló.

Desde entonces, Brenda Agüero nunca emitió palabra. Sin embargo eso se rompió hoy cuando, desde la cárcel de Bouwer, la enfermera se dispuso a hablar con la prensa y contar “su verdad”.

“A mí el fiscal (Raúl) Garzón me acusa porque estuve en el hospital todos los días en los que ocurrieron estos casos. Pero no soy la única. Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra mío. Lo único que tiene es que estuve en el hospital", descargó Agüero a Cadena 3. Según la investigación judicial, la enfermera habría estado presente en el nosocomio en todas las fechas de decesos.

“Hay autopsias que dicen que dieron potasio elevado. Cuando me leen los hechos, en algunas autopsias de los bebés no especifica que sea potasio. Lo único que dice es que se pudo haber administrado potasio u otra sustancia”, aseguró. Para la Justicia, Brenda Agüero había realizado búsquedas en internet relacionadas con el potasio.

Además, la enfermera se desligó de los hechos y apuntó contra un compañero y el gremio del SEP, a quienes supuestamente advirtió sobre las muertes mucho antes de que se iniciara la acción judicial. “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber. Sabía todo este chico”, indicó.

De esa manera, la enfermera del caso de los bebés muertos en Córdoba habría buscado desmarcarse de la investigación en la que se encuentra involucrada. Por el momento, no se descarta la participación de más personas, e incluso la muerte de más bebés de fechas anteriores.

