Bebés muertos: La enfermera "es un monstruo", dice madre

“Ella me maltrató, tengo pruebas de los moretones, fotos. Tengo informes del daño psicológico que ella me causó. Estoy segura de que se trata de ella, la reconozco físicamente, estuvo en sala de preparto, de parto, de recuperación, de UTI. Tuvo contacto conmigo, con mi bebé. Después entró a sala común a decirme que lamentaba mucho lo de mi hijo, me llamó mucho la atención que fuera amable después de tanto maltrato. Para mí, ella no hizo esto sola. Es un monstruo, las cosas que ella me dijo no se las deseo a nadie”, dijo Damaris Bustamante, una de las madres que sufrió la pérdida de un bebé. “No creo que haya sido sola. La creo capaz de haber hecho algo así, es un monstruo por las cosas que me dijo”, agregó la madre a Radio Mitre.

La enfermera señalada permanece detenida en el penal de máxima seguridad de Bouwer. Según compañeros de trabajo, la detención de Agüero los sorprendió por tratarse de una persona muy comprometida con su trabajo, aunque con algunas actitudes un tanto antisociales dentro del establecimiento.

