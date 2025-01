Golden Globes 2025: Demi Moore, Fernanda Torres y el resto

Los Golden Globes 2025 no emocionan, pero sorprenden

La producción, que mezcla elementos de comedia y musical, cautivó al jurado y al público por igual. Zoe Saldaña se alzó con el galardón a Mejor Actriz Secundaria, sumando otro reconocimiento a su destacada carrera. Su compañera de elenco, Selena Gómez, también brilló con luz propia al conseguir una doble nominación: por su papel en esta película y por su trabajo en la serie "Only Murders in the Building".

El drama "The Brutalist" y el thriller vaticano "Conclave" dieron pelea con siete y seis nominaciones respectivamente. La competencia en la categoría drama estuvo más reñida que nunca, mientras "Emilia Pérez" se destacó en la categoría musical/comedia.

Embed Your talent knows no bounds, Zoe Saldaña! Congratulations on winning Best Supporting Female Actor – Motion Picture at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/PCHqIqnUxf — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Kieran Culkin no se quedó atrás y sumó otro reconocimiento a su carrera al ganar como Mejor Actor Secundario por "A Real Pain", consolidando así una noche donde el talento internacional fue protagonista.

Embed Hats off to you, Kieran Culkin! Congratulations again on winning the award for Best Supporting Male Actor – Motion Picture!



There are more awards coming up tune in to the #GoldenGlobes happening NOW on @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/enyLbGe3vx — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Embed That feeling when you just won your first #GoldenGlobes award! pic.twitter.com/Zcr7b34XXR — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Películas premiadas

“Emilia Pérez” (3 premios)

“The Brutalist” (1 premio)

“A Real Pain” (1 premio)

“Challengers” (1 premio)

“Cónclave” (1 premio)

“La sustancia” (1 premio)

“Un hombre diferente” (1 premio)

“Flow” (1 premio)

“Wicked” (1 premio).

fernanda torres.jpg

La TV también tuvo sus ganadores dorados

En el terreno televisivo, "The Bear" lideró con cinco nominaciones, aunque la verdadera sorpresa llegó de la mano de "Shgun", que no solo empató en el segundo puesto con cuatro nominaciones junto a "Only Murders in the Building", sino que se llevó dos premios importantes: Hiroyuki Sanada conquistó el galardón como Mejor Actor en Serie Dramática y Tadanobu Asano se impuso como Mejor Actor de Reparto.

La revelación de la noche fue Jessica Gunning, quien se alzó con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Baby Reindeer", mientras Jean Smart brilló una vez más al ganar como Mejor Actriz en Serie de Comedia por "Hacks".

“Shogun” (2 premios)

“Hacks” (1 premio)

“Bebé reno” (1 premio)

“El oso” (1 premio)

“El pingüino” (1 premio).

farrell.jpg

Embed a > DEMI MOORE < falando que atua há 45 anos e essa foi a primeira vez que ela ganha algo como atriz, discurso poderosíssimo!!! #GoldenGlobes pic.twitter.com/S5JbYMlyMN — matheus (@whomath) January 6, 2025

Embed Let's remember when Glenn Close won the Golden Globe for Best Actress in a Motion Picture Drama for THE WIFE and she gave an iconic and inspiring speech that earned her a long standing ovation. #GoldenGlobes pic.twitter.com/3qZf5795VI — Kenny Díaz (@Kenny_DiazPR) January 5, 2025

Demi Moore (La Sustancia):

“Estoy en shock ahora mismo. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy honrada y agradecida“. Ella recordó aquello que una vez le dijo hace 30 años un productor, cuando la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales o pochocleras).

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me atravesó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo".

"Hace unos años pensé que ya era hora, que tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer, y entonces me llegó a la mesa un guion mágico, audaz, valiente y absolutamente disparatado titulado La Sustancia, y el universo me dijo que aún no había terminado”.

“En esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente bellas, o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas o, básicamente, simplemente no lo suficientemente buenas, una mujer me dijo: 'sé que nunca serás suficiente, pero puedes saber la medida de tu trabajo si tan solo dejas de lado la vara de medir”.

Embed - 2025 Golden Globes winners

----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Qué está pasando en China?: El brote viral que ya alerta al mundo

BBVA deja la vara muy alta: Cómo viajar gratis al aeropuerto de Ezeiza

La China Suárez acusada de romper otra relación: "Venía todo bien hasta que apareció"

El parque acuático más completo a solo minutos de CABA