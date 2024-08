Fin del amor: Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian tras 2 años de casados

image.png La pareja se conoció en 2002 mientras filmaban la película "Gigli". Aunque querían casarse entonces, se terminaron separando en 2004 después de que se cayeran sus planes.

Después de casi 18 años de idas y venidas en sus respectivas vidas amorosas, la pareja se reencontró en 2021, haciendo renacer lo que parecía una historia de amor de película. El casamiento de ellos, celebrado en julio de 2022, fue celebrado tanto por ellos como por sus fanáticos, con una ceremonia íntima para amigos y familiares en Georgia. Aunque a pesar de que los dos se esforzaron por mantener viva la llama, como saliendo juntos en la alfombra roja o colaborando en proyectos como el documental de Lopez This Is Me... Now, el amor parece haber terminado.