"Argentina tendrá riesgo país similar a Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay cuando salga del cepo"

Dólares sin cepo: Qué compras podés hacer que no estén alcanzadas por impuestos Argentina necesita salir del cepo cambiario para que baje màs el riesgo país

¿Cuándo saldrá Argentina del cepo?

Para salir de Stand Alone (solos) y dejar de pagar 6 puntos más en tasas de interès con respecto a USA, necesitamos terminar con los controles de capitales. No hay otra manera de lograrlo. Por ahora, muchos inversores creen en Luis Caputo pero ya pasó más de un año de gobierno y aún no se pueden resolver algunos problemas.