DiStefano, Topo Rodríguez, Spotorno, Maslatón: Debate sobre el rumbo de Javier Milei

En consecuencia, aún a pesar de la baja de alícuota, la estimación para todo el año está totalmente por debajo de la realidad.

Llamativamente, subestiman la recaudación del Impuesto PAÍS, que lo eliminarían 100%, y proyectan un aumento del 100% en la recaudación de Derechos de Exportación (retenciones).

De esa forma, prácticamente salen “empatados” porque “retenciones” recupera los ingresos que se pierden por PAÍS.

Nada más parecido a un gran dibujo de la contabilidad creativa."

El Ministro Toto y el Presidente Javier Milei, estiman que la recaudación del Impuesto PAÍS será de 5,38 billones en 2024, pero sumando las cifras que mensualmente informa la AFIP, entre enero y agosto de este año el Impuesto PAIS ya… pic.twitter.com/AajasdNZqn — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) September 16, 2024

Rodríguez ya había abierto la puerta a la posibilidad de un rechazo presupuestario y qué sucedería en ese caso:

"El Presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR prefieren gobernar con el Presupuesto de 2023, más las actualizaciones parciales de 2024. Así, el ajustazo será monumental. El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, @jlespert, aseguró que si el Presupuesto no se aprueba, “obviamente seguiremos gobernando con un Presupuesto ajustado por resoluciones del Ministerio de Economía, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y decretos”.

El Presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR prefieren gobernar con el Presupuesto de 2023, más las actualizaciones parciales de 2024. Así, el ajustazo será monumental.



El Presidente de la Comisión de Presupuesto y… pic.twitter.com/nq7s55hxFW — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) September 16, 2024

Cepo y deuda

Intentando encontrar alguna racionalidad a lo que Javier Milei tiene en implementación, Fausto Spotorno escribió:

"La inflacion se mantiene em el rango de 4%. En primer lugar porque todavía hay un exceso monetario qué viene heredado de los déficit cuasifiscales pasados. Recién en agosto el gobierno logró terminar con este problema.

A eso se le suma un proceso de reordenamiento de precios que no ayuda a frenar el proceso.

Si la política monetaria y fiscal se consolidan en el futuro y se unifica el mercado de cambios probablemente la inflación perfore estos números. Pero hay varios desafíos por delante: suba de tarifas, bajas de retenciones y acceso a los mercados global.

Salir del cepo es fundamental, así como desregular la economía y establecer perspectivas y reglas claras hacia delante."

Embed Si la política monetaria y fiscal se consolidan en el futuro y se unifica el mercado de cambios probablemente la inflación perfore estos números. Pero hay varios desafíos por delante: suba de tarifas, bajas de retenciones y acceso a los mercados global. — Fausto Spotorno (@fspotorno) September 12, 2024

Carlos Maslaton, uno de los primeros seguidores de Javier Milei pero hoy día uno de sus críticos más permanentes, desestimó lo que escribió Spotorno:

"No va más ese argumento, Spotorno. Los intereses de toda letra de corto plazo del gobierno, figuren como figuren dentro de las reparticiones del estado, constituyen o producen los efectos monetarios de la expansión clásica de billetes y monedas para sufragar el gasto también en términos clásicos. La expansión de los depósitos bancarios por creación secundaria es igualmente emisión. Así que aunque dibujes déficit cero del presupuesto no financiero del Estado, por cierto objetable porque están metiendo como ingresos genuinos colocaciones de deuda y lo festejan, el negar públicamente el engendro que armaron con letras indexadas y no indexadas, no evitará los efectos inflacionarios actuales sin fundamento de rezago que se pueda alegar ya pues el gobierno declaró la muerte de la inflación. Finalmente, la proscripción legal para que el peso flote libre y se pueda trocar libre en el mercado, agrega factor psicológico a la baja demanda de dinero, aunque Caputo y Bausili pretendan, como desastre adicional, marcar tipo de cambio bajo interviniendo a diario y reventando reservas. La escuela de Milei-Caputo-Bausili, con Arriazu de vocero repetido "serio" para colmo, es la copia exacta de Videla-Martínez de Hoz-Diz y termina mal, muy pero muy mal."

Embed No va más ese argumento, Spotorno. Los intereses de toda letra de corto plazo del gobierno, figuren como figuren dentro de las reparticiones del estado, constituyen o producen los efectos monetarios de la expansión clásica de billetes y monedas para sufragar el gasto también en… — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 12, 2024

Para que luego no acusen a Urgente24 de verlo todo negativo, ahí va una buena de Javier Milei, en lo que hace a desregulación:

"Ya no serán obligatorios el Ruta y la LiNTI para manejar pick-ups y furgones. El Gobierno argentino modificó la normativa para el transporte de cargas."

Embed Ya no serán obligatorios el Ruta y la LiNTI para manejar pick-ups y furgones.

El Gobierno argentino modificó la normativa para el transporte de cargas.

El decreto del ministro Luis Caputo: https://t.co/QFIxec5ubI pic.twitter.com/DGboEFnqDO — Motor1.com Argentina (@Motor1argentina) September 16, 2024

