Tomó partido: Pamela David abrió fuego y mandó a Wanda Nara al psicólogo

Y añadió tajante: “Lo que siento, no sé si hay algún psicólogo en el piso, es que hay un narcisismo tan grande cuando ella dice: ‘Me lo hace para dañar, me quieren ensuciar’. Pero luego dice barbaridades de la China”. “Claramente la odia, pero dice barbaridades de ella. Quee tiene olor, que es fácil, que se va a embarazar, que no sé qué. Pero a ella la quieren ensuciar. No mide con la misma vara. Tiene un narcisismo que no la deja ver más allá del ombligo”, consideró.