La nueva miniserie de Netflix que enganchó a todos con 5 episodios

Netflix y un misterio que desentierra el pasado

Esta nueva producción de Netflix, titulada "Me haces falta (o "Missing You" en inglés) nos sumerge en la vida de Kat Donovan (interpretada por Rosalind Eleazar), una detective que lleva once años tratando de superar la desaparición de su prometido, Josh Buchanan (Ashley Walters). Pero mientras desliza en una aplicación de citas, el mundo de Kat se viene abajo cuando se encuentra el perfil de Josh.