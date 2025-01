Israel silencia los crímenes de guerra cometidos en contra de la prensa

Muchas publicaciones occidentales citaron la declaración del ejército israelí como si fuera una posición objetiva y no una propaganda que encubre un crimen de guerra. No aclararon a sus lectores que atacar a periodistas, incluidos aquellos a los que se pueda acusar de promover “propaganda”, es un crimen de guerra; todos los periodistas están protegidos por el derecho internacional humanitario, independientemente de que a los ejércitos les guste o no su información.