Obvio: Jeff Bezos compró WP para temas personales y Ann Telnaes se enteró

Ann Telnaes.jpg Ácida censura ilustración de Ann Telnaes.

Ann Telnaes

Ahora Ann Telnaes publicó el viernes 03/01 un mensaje en la plataforma en línea Substack diciendo que hizo una caricatura que mostraba a un grupo de ejecutivos de medios inclinándose ante Trump mientras le ofrecían bolsas de dinero, incluido el propietario del Post y fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y que la caricatura tenía como objetivo criticar a los “directores ejecutivos multimillonarios de las empresas tecnológicas y de los medios de comunicación que han hecho todo lo posible para ganarse el favor del Presidente electo entrante, Trump”.

The Washington Post no le publicó la ilustración editorial. Era una obviedad: un medio no irá en contra de los intereses de sus propietarios. En esa visita de Bezos a Trump estuvo presente Elon Musk a pedido de Trump.

De todos modos, fue un acto de militancia política de Telnaes, afirman sus críticos. En cualquier caso, Bezos mantiene una guerra abierta con Joe Biden desde hace 2 años por lo que entendió es una persecución de Amazon.com/ mientras que la Casa Blanca afirmaba que era una ofensiva contra los monopolios tecnológicos.

Durante los 2 años de peleas entre Bezos y Biden ¿dónde estaban los periodistas del WP?

Luego, las empresas tecnológicas mantienen importantes contratos con el Estado estadounidense, mientras se avecina una etapa de revisión de regulaciones (para eso ingresa Elon Musk al gobierno).

Pero lo que es muy llamativo es la acusación a Ann Telnaes: "¿Por qué no hizo ilustraciones sobre Joe Biden y los legisladores agrediendo a la libertad de expresión con el intento de cerrar TikTok?

Donald Trump y la polémica

Telnaes dijo que nunca antes le habían rechazado una caricatura debido a su mensaje inherente y que tal medida es peligrosa para la prensa libre.

“Como caricaturista editorial, mi trabajo es hacer que las personas e instituciones poderosas rindan cuentas”, escribió Telnaes.

Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo fundamental. Por eso he decidido dejar el Post. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que sea desestimada porque soy solo un caricaturista. Pero no dejaré de exigirle la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen, 'la democracia muere en la oscuridad'. Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo fundamental. Por eso he decidido dejar el Post. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que sea desestimada porque soy solo un caricaturista. Pero no dejaré de exigirle la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen, 'la democracia muere en la oscuridad'.

“La tiranía termina a punta de lapicera”, afirmó en su blog personal. “Prospera en la oscuridad, y el Washington Post simplemente cerró los ojos y se rindió como un boxeador borracho”.

Quién es Ann Telnaes /ó The Washington Post

Telnaes es una caricaturista editorial estadounidense muy conocida y ganadora de un premio Pulitzer en 2001.

Ella crea caricaturas editoriales en varios medios: animación, ensayos visuales, bocetos en vivo e impresión tradicional.

Telnaes trabajó para The Washington Post desde 2008 hasta su renuncia el 03/01/2025.

Ella es la dibujante femenina N°2 que ganó el Premio Pulitzer de Caricatura Editorial, un galardón dominado por hombres.

En 2017, recibió el Premio Reuben , y así se convirtió en la 1ra. mujer en recibir tanto el Premio Reuben como el Premio Pulitzer de Caricatura Editorial.

Respuesta

La directora de comunicaciones del Post, Liza Pluto, proporcionó a la agencia The Associated Press el sábado una declaración de David Shipley, editor de la página editorial del periódico acerca de la acusación de Telnaes.

Shipley dijo en la declaración que no está de acuerdo con la “interpretación de los hechos” de Telnaes.

Shipley fue quien eliminó el trabajo de Telnaes.

Según él, decidió eliminar la caricatura porque el periódico acababa de publicar un texto sobre el mismo tema que la caricatura y estaba a punto de publicar otra ilustración.

Para Shipley ya había redundancia informativa.

“No todo juicio editorial es reflejo de una fuerza maligna... El único sesgo era contra la repetición”, dijo Shipley.

-------------------------

