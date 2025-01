Millennials eligen no morir de alcohol según Reuters

La intoxicación por alcohol es una consecuencia grave y, a veces, mortal, del consumo de grandes cantidades de alcohol en un corto período de tiempo. Beber mucho y demasiado rápido puede afectar la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el reflejo nauseoso. En algunos casos, esto puede llevar a un estado de coma y a la muerte.

Qué dicen los jóvenes sobre el consumo en EEUU

Amy Hudson, de 35 años, residente de Brooklyn, dijo que redujo el consumo de alcohol de varias veces por semana a menos de tres veces al mes después de que comenzó a tener migrañas crónicas en 2021.

"Descubrí que los cócteles sin alcohol son una buena manera de obtener antioxidantes y, al mismo tiempo, incorporar alimentos antiinflamatorios a mi dieta", dijo Hudson. Ingredientes como la piña, el jugo de cereza y el jengibre la han ayudado a controlar sus migrañas, dijo.

En 2023, el 49,6% de los estadounidenses entre 18 y 25 años habían consumido alcohol en el último mes, según las cifras de la encuesta nacional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE. UU., una cifra inferior al 59,6% de 2013.

Sean Goldsmith, director ejecutivo de la plataforma de comercio electrónico de bebidas no alcohólicas The Zero Proof, dijo que el anuncio del director general de servicios de salud se produce cuando "cada vez más personas se dan cuenta de que beber alcohol no es bueno para la salud".

Se encuentra en una de sus temporadas más ocupadas del año: “enero seco”, un mes en el que algunas personas deciden abstenerse de consumir alcohol después de la temporada navideña.

Goldsmith afirmó que aproximadamente el 90% de los clientes de The Zero Proof son bebedores de alcohol que buscan bebidas más saludables. Más del 60% de sus clientes son mujeres y la mayoría son millennials de entre 28 y 43 años.

Los organismos de salud pública como la Organización Mundial de la Salud han centrado cada vez más su atención en el alcohol tras lograr avances en controles más estrictos del tabaco.

La Asociación Médica Estadounidense señaló en un comunicado publicado el viernes que lleva años advirtiendo sobre el aumento del riesgo de cáncer asociado al consumo de alcohol. "A pesar de décadas de pruebas contundentes de esta conexión, demasiada gente sigue sin ser consciente del riesgo que supone el alcohol", afirmó.

EEUU va por la campaña #Enero seco

Sara Martin, una vendedora de 42 años de Los Ángeles, no participará en el Enero Seco, pero dijo que los cócteles sin alcohol son excelentes opciones en las fiestas de trabajo. "Estoy en una industria en la que se bebe más de lo que se puede mantener", dijo.

Se alegra de que los jóvenes de su sector "estén luchando contra la cultura obligatoria del alcohol", pero no cree que etiquetar los riesgos de cáncer por sí solo reducirá el consumo de alcohol.

"Fueron necesarias campañas masivas de concienciación pública para que la gente estableciera firmemente en la mente de los ciudadanos la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón", afirmó Martin. "Pero las etiquetas serían el primer paso".

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que arrasa con ropa y zapatillas a precios muy bajos

El parque acuático de Buenos Aires que está siendo furor y tenés que conocer

La miniserie de Netflix que está enamorando a todos con solo 10 episodios

Ciencia: Descubrieron un planeta que podría albergar vida en un sistema solar "de algodón"

El parque acuático más completo a solo minutos de CABA