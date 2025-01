2025: Prepagas inician otro año colmado de protagonismo (más aumentos y tendencias)

- El Decreto 600/2024 dispuso que las empresas de medicina prepaga aporten al Fondo Solidario de Redistribución en la misma proporción que las obras sociales.

El FSR se utiliza para asegurar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO); compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales, reintegrar tratamientos complejos y costosos; y reintegrar por discapacidad.

La Justicia obligó a las prepagas a retrotraer precios

copago-prepagas-obra social-obras sociales.png En los primeros meses del año, las cuotas de las prepagas registraron aumentos significativos: 30% en enero, 26% en febrero, 23% en marzo y 19% en abril.

Pero también la Justicia falló a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud y obligó a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los escandalosos aumentos que aplicaron desde el 1º de diciembre de 2023 y a devolver lo cobrado por fuera de los índices del IPC.

Según el gobierno, en los primeros meses, muchas empresas del sector, aprovechándose de la situación privilegiada a la que accedieron por los subsidios que recibieron en los últimos años, quisieron compensar atrasos en los precios, producto de acuerdos que tenían con el gobierno anterior de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados.

Estas decisiones, consensuadas entre las principales empresas, atentaron contra millones de argentinos y volvieron a poner en jaque al propio sistema de salud del cual son parte.

"El Ministerio de Salud y la Superintendencia trabajan día a día para reordenar el sistema de Salud, donde haya libre competencia entre las empresas y los beneficiarios puedan elegir en libertad", afirmaban desde el Gobierno.

Sin embargo, las prepagas justificaron reiteradamente los aumentos por el incremento de los costos en el sector salud y para mantener la calidad del servicio.

De todas maneras, el Gobierno de Javier Milei imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre y abril, y además, apuntó contra la entidad que las agrupa, la Unión Argentina de Salud (UAS), y al empresario que la dirigía en aquel momento, Claudio Belocopitt.

"La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas", anunciaba a mediados de diciembre Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Entre las firmas afectadas, se encuentran Galeno, Swiss medical, OSDE y otras que están bajo investigación por fijación de precios

Si las pruebas que presenten las prepagas son suficientes, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia archivará el caso. De lo contrario, las empresas podrían ser multadas por hasta el 30% de su facturación anual o por el doble de los beneficios ilegales.

De todas maneras, en medio de las denuncias por cartelización, las prepagas subirán otra vez sus cuotas por encima de la inflación...

Los aumentos 2024

En los primeros meses del año, las cuotas registraron aumentos significativos: 30% en enero, 26% en febrero, 23% en marzo y 19% en abril. En mayo, el incremento promedio fue de 9%, mientras que en junio fue de 8,8%.

Tras la disputa judicial, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y las prepagas para devolver a los afiliados el dinero cobrado en exceso. Desde julio, las empresas comenzaron a ajustar las cuotas "libremente", lo que resultó en los siguientes incrementos:

Julio: entre 6,7% y 8,5%

Agosto: entre 4,9% y 7,8%

Septiembre: entre 4,5% y 5,8%

Octubre: entre 4,5% y 5,9%

Noviembre: hasta 6,9%

Diciembre: hasta 4,9%

El aumento acumulado en lo que va del año es del 121% en promedio, muy por encima de la inflación acumulada en el año que se ubica apenas por encima del 100%.

Las prepagas y el aumento de enero 2025

Tal y como lo estipula la más reciente normativa, una vez el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) notificó el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, las empresas de medicina privada comunicaron el aumento de las prepagas en enero de 2025, tanto a sus afiliados como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).

A pesar de que estos valores superan los porcentajes de la inflación, las empresas siguen argumentando que los costos operativos del sistema de salud continúan siendo superiores al promedio general de precios. Por ello, sostienen que el incremento en las cuotas es indispensable para garantizar la calidad y continuidad de los servicios ofrecidos a los afiliados, y por ello también, se esperan más aumentos para el año que entra.

Cómo realizar el cambio de prepagas u obras sociales

De hecho, voceros de las prepagas respondieron a las últimas acusaciones diciendo que "las empresas ya aportaron pruebas de cómo se llega a los aumentos de las cuotas".

A partir del jueves 12 de diciembre, fecha en que se anunció esta imputación, las prepagas tienen un plazo de 20 días para presentar una respuesta a esta acusación.

Frente a la denuncia por cartelización, la Secretaria de Industria y Comercio declaró que: "El artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas".

Asimismo, se informó que la CNDC estableció un plazo de hasta 90 días hábiles para reunir las pruebas necesarias, con la posibilidad de solicitar una prórroga por otros 90 días hábiles. Una vez concluido este período, las partes tienen derecho a presentar sus alegatos.

Aumento para enero 2025

Para 2025, hasta ahora, fue el Hospital Italiano la que informó el porcentaje más alto con el 3,9% de alza

Para algunas empresas y planes en particular, a estas subas también se suma una actualización en los valores de los copagos.

Y ante las significativas subas mensuales y el inminente aumento de las prepagas en enero de 2025, a los afiliados, que sienten el impacto en sus presupuestos, no les queda otra que adaptarse. En ese marco, cambiar de plan de salud se ha convertido en una alternativa frecuente para ajustarse a las nuevas realidades económicas.

Las bajas del Gobierno

Por otro lado, dentro de las medidas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud para reordenar el sistema de salud, se había iniciado el procedimiento para dar de baja a un grupo de empresas de medicina prepaga. Tras el periodo establecido para regularizar una serie de documentación, las compañías que no hicieron la presentación correspondiente fueron dadas de baja.

En efecto, fueron más de 50 las empresas de medicina prepaga que no presentaron la documentación requerida ante el organismo regulador, lo que incluye padrones, planes, estados contables y cartillas.

En el artículo 1° de la resolución se estableció: "Dase de baja a las entidades de medicina prepaga consignadas en el Anexo (IF-2024-118964316-APN-CRAS#SSS) que forma parte integrante de la presente, cancelando la inscripción provisoria de dichas entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP)".

Tendencias en salud para 2025 (y nuevos riesgos)

En paralelo se esperan para 2025 algunas nuevas tendencias para el sector que, según algunos expertos, cambiarán el negocio de la salud.

recetas electrónicas Receta electrónica.

"En la Argentina, las políticas de salud están cambiando bastante con el gobierno de Javier Milei y se podría hacer un resumen con los siguientes puntos clave: más opciones en obras sociales, medicamentos en kioscos, digitalización, recortes en el presupuesto y mejor gestión con tecnología", destaca Fabián Perfetti, cofundador y director de Streambe, empresa experta en tecnología y enfocada especialmente en el sector salud.

Una de ellas es la receta electrónica, además de la desregulación de venta de medicamentos, salud on demand, y creación de nuevas prepagas.

Receta electrónica

La transformación más próxima es la receta electrónica ya que a partir del 1ro de enero de 2025 será la única modalidad vigente para la prescripción de medicamentos:

A partir de enero es obligatorio y no puede haber más recetas en papel. La ventaja es que genera mayor seguridad porque no puede haber recetas manuscritas. Por lo tanto, va a haber menos errores, menos impresiones, menos corrupción, mayor trazabilidad, más agilidad y se optimiza el acceso al médico

A esa reflexión, Perfetti agregó: "Antes, quizás un profesional te hacía una receta y se olvidaba. Ahora puede volver a consultar lo que prescribió previamente para ver si las dosis están bien o si hay que cambiar algo".

Desregulación de venta de medicamentos

En cuanto a la reciente desregulación de la venta de medicamentos, a través del Decreto 1024/2024, el Gobierno permite que los productos farmacéuticos sin receta sean exhibidos y adquiridos directamente desde las góndolas de las farmacias. Además, se habilita la venta de dos tipos de medicamentos sin receta en otros puntos de venta, como kioscos, almacenes o supermercados.

Por supuesto, generó fuertes críticas desde las farmacias, que pueden perder ingresos además de exclusividad de ventas. Además, claro está, del riesgo sanitario y de cómo se cuidan los productos en supermercados y kioscos.

image.png Desde las farmacias alertan por los riesgos de vender medicamentos en los kioscos.

Los expertos destacan que en países como Estados Unidos y regiones europeas este sistema funciona y en la Argentina ya existió un modelo similar que se eliminó. Actualmente, según la firma internacional Statista, se estima que el mercado farmacéutico en Argentina generó ingresos por US$ 4.310 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que los ingresos crezcan a una tasa de crecimiento anual del 3,22%, lo que resultará en un volumen de mercado de US$ 5.050 millones para 2029 y uno de los factores que podría impulsar esta suba es, justamente, la desregulación de la venta de medicamentos.

Salud on Demand

Otra tendencia global que en la Argentina tiene su pata local es la Salud on Demand. Según el director de Streambe:

Genera un gran beneficio para el consumidor final debido a la flexibilidad y disponibilidad que ofrecen estos sistemas. El acceso remoto a cualquier médico y especialidad las 24 hs del día y la simplicidad de los procesos a través de plataformas, como puede ser sacar turnos, hacer recetas y mandar a realizar estudios, es una gran ventaja

Aunque también aclara que:

La mayor desventaja es la dependencia de la tecnología que desencadena y, con casos más complejos, quizás una videollamada no basta. Además, puede acentuar desigualdades entre las regiones con menos infraestructura digital. Pero, sin dudas, baja los costos y la gente lo prefiere por ser más simple

Creación de nuevas prepagas

Por último, otra tendencia que esperan para 2025 es la intención del gobierno de generar un terreno fértil para la creación de más prepagas en el país. De esta manera, "las empresas tendrán el desafío de pensar nuevas estrategias para captar la mayor cantidad de personas. La competencia va a ser dura y con múltiples desafíos pero será beneficioso porque permitirá elegir entre una mayor cantidad de planes".