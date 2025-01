Horacio Verbitsky sobre Jorge Lanata (texto esperado)

Su habilidad comunicacional era ostensible. Fue uno de quienes repusieron en el siglo XXI la odiosidad entre peronistas y antiperonistas que ensombreció el siglo XX. Luego le puso el equívoco nombre de grieta y por último saltó de una orilla a la otra como la grácil Señora Bibiloni, que regocijaba a Borges y Bioy. Tenía una comprensión incomparable del efecto mediático. Cuando aun era un desconocido y Mariano Grondona lo invitó a su programa, se compró una campera amarilla de duvet, que entre tanta paquetería retumbaba como un trueno. Cuando ya contaba con el presupuesto del Grupo Clarín y no tenía forma de disimular el volumen que había adquirido, se hizo vestir con trajes a medida en las telas menos convencionales hasta lograr el efecto hipnótico de un peluche gigante.

lanata hadad majul longo.jpg Jorge Lanata, Luis Majul, Daniel Hadad, Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia el día que Infobae recibió el premio Konex de Platino Comunicación-Periodismo 2017.

La transición

Lanata siguió figurando como director, pero quien se encargaba de ese rol era Ernesto Tiffenberg, un gran lector y editor. Me consta, porque editó algunas de mis notas:

La grabación del ministro Roberto Dromi, pidiendo apoyo en el Congreso para las privatizaciones porque el país "está arrodillado vergonzosamente", lo cual provocó su eyección del gobierno.

La denuncia de la embajada de Estados Unidos contra el cuñado presidencial Emir Yoma por haber pedido una contribución ilegal al frigorífico Swift.

El recurso de arrancatoria en la Corte Suprema de Justicia, para reemplazar una sentencia por otra.

La confesión del capitán Scilingo sobre los vuelos de la muerte.

Poco después del alejamiento del director, sus sucesores me preguntaron cómo veía el diario. Dije que estaba cubriendo muy bien los temas que nos interesaban, pero que se extrañaba el humor vitriólico que le ponía Lanata, porque esa me parecía la clave del éxito: el mix justo entre información rigurosa sobre las consecuencias de la dictadura, que aún estaba muy próxima, y el cachondeo, el ingenio y la liviandad de una generación posterior, que Lanata encarnaba mejor que nadie. No me olvido las caras que recibieron mi comentario.

Omisiones y canapés

En 2012, el diario celebró sus 25 años en la EXMA, con CFK como invitada de honor y nadie mencionó al primer director. "Es como celebrar una fiesta en Auschwitz", dijo al día siguiente Lanata.

Clarín contó: "Horacio Verbitsky, otra figura clave del diario, no se exhibió en el evento. No fue un gesto desapercibido”. No podía imaginar un festejo, con champagne y canapés en un escenario paradigmático de la brutalidad dictatorial.

Mi aprecio por Cristina está fuera de discusión, pero no coincidimos en todo. El CELS propuso que sólo se expropiaran el edificio emblemático de las cuatro columnas y el Casino de Oficiales con su salón Dorado, de donde salían los grupos de tareas para secuestrar personas o llevarlas a los aviones para tirarlas al mar. Pensábamos que la formación democrática de las nuevas generaciones castrenses se fortalecería si la Marina del siglo XXI custodiara el sitio y rindiera homenaje a las víctimas de la Marina de 1976.

Pero los demás organismos de derechos humanos se negaron a poner un pie en el sitio hasta que no fuera desalojado el último marino. Perdimos 9 a 1 pero entendimos y respetamos esa abrumadora decisión mayoritaria, que Kirchner hizo suya.

Nos parecía que el mantenimiento de 17 hectáreas, con 40 edificios muy deteriorados, más la construcción de nuevas instalaciones en otro lugar para quienes debieran salir de allí, implicaría un alto costo para el conjunto de la sociedad, que había sido víctima de la dictadura. También incitaría a quienes se consideraban humillados y ofendidos a revertir la decisión en cuanto cambiaran las condiciones políticas. Uno de los inventos de Lanata fue que la política de derechos humanos del kirchnerismo fue planeada para robar sin temor a las denuncias que incomodaron a Menem.

En su nuevo diario, Crítica de la Argentina, Lanata calificó el enfrentamiento del kirchnerismo con Clarín y con las patronales agropecuarias de "guerra gaucha". La Mesa de Enlace, en forma abierta postulaba el desplazamiento de la Presidenta, por su Vice Julio Cobos, como dijeron muy divertidos Mariano Grondona y Hugo Biolcati. Lanata atribuyó el fracaso de Crítica a la presión oficial para que las empresas y los gobiernos provinciales no lo pautaran. Los Wikileaks incluyen un cable del entonces embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, quien sostiene que Lanata y su entonces socio, el ex juez Gabriel Cavallo, le pidieron su intercesión para que las empresas multinacionales rescataran al diario con sus avisos.

Esa bruja de cuento de los hermanos Grimm, a quien personas como Lanata le hicieron fama de que solo admitía esclavos o enemigos, nunca me dijo una palabra por haber escrito en aquel momento que era una tontería calificar de mafioso un dibujo de Hermenegildo Sábat. Muchos años después, por una de sus biografías, supe qué injusto le había parecido. Lo mismo pasó por mi solidaridad con las publicaciones de Perfil, cuando el oscuro asesor Enrique Albistur recomendó borrarlas de la pauta oficial. O cuando desde el CELS logramos eliminar del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, con una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No la entusiasmaba, pero modificó la ley sin protestas.

Con la misma discreción que mostró en aquellos casos, CFK se abstuvo ahora de emitir cualquier opinión sobre quien la llamó "una pobre vieja enferma, sola, peleando contra el olvido, y arañando un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue". Habría que remontarse al "Viva el cáncer" de 1952, pero ese insulto brutal era anónimo. Lanata luego se retractó, al advertir que a nadie le hacía más daño que a él.

Ese ha sido el rasgo más constante de su personalidad y contribuyó a crear las condiciones para que llegara al gobierno alguien que cultiva el mismo lenguaje soez. ¿O son muy distintos?

Al recordar su primera visita a Día D, Maurizio Macrì contó que él esperaba una entrevista amable con Lanata, pero que "apareció Horacio Verbitsky, que me agredió desde el principio". Al terminar, Lanata le dijo "te la bancaste bien", y allí nació una amistad, agregó. Yo nunca dije quiero preguntar, yo pregunto. La información en la que me basaba era fruto de una investigación a fondo, y el hombre lo recuerda hasta hoy como una agresión.

Lanata me instituyó como su antagonista. En Urgente 24¸el periodista Raúl Acosta escribió que "Verbitsky ha sido, sin dudas, el único escollo con el que no pudo Lanata: alguien con estudios, pensamientos propios y otras certezas sobre el rol en la vida y como ganarse el mendrugo". (...)

La visita

Una mañana de 1987, mientras era columnista de El Periodista, donde cubrí el juicio a los excomandantes, un grupo de directivos y redactores de El Porteño me pidió una cita. Llegaron a mi oficina Lanata, Ernesto Tiffenberg y Manzana Elizalde. Con veinte años más que ellos, tenía la experiencia profesional para poner en marcha un proyecto: había sido secretario de redacción del Semanario CGT, que aún hoy se estudia en las escuelas de periodismo; organizado la redacción y contratado al personal de La Opinión; y repetido el mismo proceso con Noticias, el diario de Montoneros.

Por esa misma práctica, Eduardo Luis Duhalde me había propuesto lanzar un diario alternativo, de pocas páginas, más pequeño que el tabloide clásico. Estaría dedicado a la actividad política que desconocían o tergiversaban los diarios comerciales. Trabajé un par de meses en el proyecto, mientras Duhalde buscaba financiamiento. Me habló de Fernando Sokolowicz, un empresario pyme maderero, a quien yo conocía. Durante una visita de varias organizaciones a los presos políticos cuyo indulto solicitábamos al Presidente Alfonsín, un capitoste pronunció la frase hiriente: "Los judíos no". Soko me lo relató con lágrimas de indignación. Hice saber que, si esa fuera la posición general, abriría el debate público en mi columna semanal en El Periodista. No fue necesario. Adolfo Pérez Esquivel, Emilio Mignone y Estela Carlotto respondieron que era un disparate que no los representaba.

Cuando todo estuvo en orden para editar el diarito alternativo, me eché atrás, por razones personales. En aquel momento llegaron a mi puerta los porteños, a quienes Duhalde y Sokolowicz habían puesto en antecedentes. Una de mis recomendaciones fue desechar las Remington y Olivetti e incorporar computadoras, que implicarían un salto tecnológico de una generación.

Pero no tenían ni tiempo ni plata para abandonar la lógica de Guttemberg. Los fondos disponibles alcanzaban para uno o dos meses y era preciso un rápido impacto. Nos despedimos y días después me llamó Sokolowicz para invitarme a dejar El Periodista y sumarme al nuevo diario. A mí me contrató Sokolowicz, no Lanata, y ese fue el primer motivo de recelo. Mucho después, cuando Lanata me llamó para la televisión, su primer saludo fue que esta vez él iba a ganar más que yo. Me llamó la atención. Shakira diría que a mí me gusta el Swatch y nunca me interesó el Rolex. (...)".

