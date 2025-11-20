El precio de la carne se dispara y podría presionar la inflación de noviembre

Según el economista Javier Preciado Patiño, los costos para producir novillos son cada vez más altos que otras proteínas: “Para que un novillo gane un kilo de peso hay que darle siete kilos de alimento, mientras que para pollo o cerdo se requieren menos de tres kilos”, explicó al mismo medio.

Esa brecha de costos puede resultar en que, en el mediano plazo, la carne vacuna sea entre 50% y 100% más cara que otras carnes, como ya ocurre en algunos mercados externos.

Además, hay restricciones de oferta por razones climáticas: sequía en algunos campos y engordes atrasados como consecuencia de una primavera “benigna” limitan el volumen de hacienda disponible.

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Leonardo Rafael, comentó en diálogo con MDZ:

Venimos con una desinversión en cuanto a la producción. Desinversión hablo a que no está incentivada la producción, o sea, venimos estancados hace muchos años.

Y añadió:

Se está juntando la falta de producción, del estancamiento que tenemos, y todas estas señales de exportación hace que los emprendedores que están con la exportación, empiecen a empujar más por la hacienda que es de consumo. Al faltar la hacienda de ellos, empiezan a trabajar sobre la hacienda que faenamos nosotros para consumir carne.

Y detalló que los precios de algunos cortes llegaron a aumentar hasta el 55% en el mostrador, mientras que otros como la carne picada se mantuvieron más estables.

En este contexto, un aumento en las cuotas de exportación podría perjudicar aún más la disponibilidad de carne para el mercado interno.

La demanda de carne

Desde el lado del consumo, la subida de la carne podría golpear fuerte. Mientras que el aumento de las exportaciones impulsa los precios al alza, la demanda local se ve afectada por los ajustados ingresos reales de los argentinos. Para muchos hogares, la carne vacuna es uno de los productos más sensibles del gasto, y su encarecimiento presiona el poder adquisitivo.

Cómo la carne podría afectar a la inflación de noviembre

Desde el lado estadístico, los datos también avalan el impacto inflacionario. En paralelo a estas subas, analistas advierten que el traslado de los precios mayoristas al consumidor no se ha completado, lo que significa que aún hay margen para nuevas remarcaciones.

De cara a fin de año, los economistas temen que esta tendencia se intensifique. Con la demanda típica de las fiestas y la escasez de hacienda, los aumentos podrían profundizarse, y la carne volvería a operar como un motor clave de inflación.

