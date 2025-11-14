En el mercado ganadero falta hacienda para cubrir el consumo interno de carne, pero también de la demanda de la exportación, que pide sobre todo novillos pesados y vacas, y también está comprando ganado algo más liviano para atender a sus clientes.
Preocupación que llega a los frigoríficos: Al mercado ganadero le faltan vacunos para cubrir la demanda
La tensión se apodera del mercado ganadero, con una suba de los precios de la hacienda que ya triplica la inflación y un escenario de escasez que se viene preocupante.
Es que hay pocos vacunos para atender tanta demanda. Y esa necesidad se traduce en mayores precios además de un escenario cercano de más escasez en el que los valores de la hacienda deberían seguir la tendencia alcista de los últimos meses.
Actualmente ese sector cobra muy poco por los subproductos bovinos, que antes solían compensar gran parte de sus costos operativos. "No hay número que cierre", repiten los industriales, según difunde el sitio especializado 'Bichos de Campo'.
Las alarmas están encendidas y son varios lo que lo vienen advirtiendo desde hace meses de esta situación.
La hizo ya la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), y también Miguel Schiariti, el presidente de la cámara CICCRA, quien días atrás dijo que "la exportación ya opera sobre lotes de consumo", generando mayor presión sobre los precios.
El mercado se viene afirmando y si uno compara las cotizaciones que tuvo el ganado para faena en la primera quincena de este mes respecto de los mismos días de noviembre del año pasado, la suba que experimentaron es realmente muy importante.
