Luis Caputo denuncia complot de Clarín, El Cronista, Perfil (pero lo dijo Scott Bessent)

operador3 ¿Clarín miente? (Cuando La Libertad Avanza se parece al kirchnerismo).

Con la firma de Paula Lugones y Ezequiel Burgo se leyó:

"El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a sorprender este miércoles al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría ascender a US$ 40.0000 millones.

El funcionario de Donald Trump dijo a un grupo de periodistas en el Tesoro de Estados Unidos que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$ 20.000 millones según informó la agencia de noticias Axios. (…)

“Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que se conectaría con nuestra línea de swaps de divisas”, dijo Bessent, añadiendo que se intercambió parte de la moneda estadounidense el miércoles por la mañana. “Así que eso sumaría un total de 40.000 millones de dólares para Argentina”.

Luis Caputo y Santiago Bausili celebraron el nuevo gesto de Bessent unas horas más tarde en un encuentro en paralelo aquí en Washington. También economistas y analistas políticos reunidos en esta ciudad donde se se lleva a cabo la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial. (…)

La línea anunciada por Bessent este miércoles contaría con aportes de fondos de inversión privados y fondos soberanos, por otros US$ 20.000 millones. El objetivo sería invertir en deuda argentina, lo que implicaría una mejora de las cotizaciones de los bonos y una baja del riesgo país.

Fuentes al tanto de la negociación aquí en Washington contaron que los bancos prestarían el dinero y obtendrían a cambio una garantía que podrían ser los DEG de Estados Unidos (Derechos Especiales de Giro). El Gobierno confirmó a Clarín semanas atrás que una de las ayudas que ofrecería a la Argentina es una garantía o put. (…)".

¿También Jorge Fontevecchia?

operador2

El 15/10/2025 la web del Diario Perfil, que dirige Jorge Fontevecchia, también publicó la noticia:

"El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó este miércoles que su gobierno trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de US$ 20.000 millones de dólares para apoyar a Argentina, informó AFP.

El funcionario también informó que el Tesoro estadounidense compró pesos en el mercado abierto argentino.

"Estamos trabajando en una línea de crédito de US$ 20.000 millones, que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.

La línea de swap de US$ 20.000 millones anunciada la semana estará respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) en el fondo de estabilización cambiaria de Estados Unidos convertido a dólares, según Bessent. (...)".

Julián Yosovitch ¿qué pasó?

operador1

Julián Yosovitch en El Cronista Comercial, el 17/10/2025:

"El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó que el apoyo para la Argentina se duplicaba a u$s 40.000 millones. Tanto el Tesoro de EEUU como bancos de inversión de Wall Street están trabajando en tal asistencia.

Dicho financiamiento más que cubriría los vencimientos de deuda durante la gestión de Milei. (…)

Esta semana, el secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent aseguró que EEUU está trabajando en una nueva línea de u$s 20.000 millones para Argentina.

Tal línea de crédito se sumaría al swap de u$s 20.000 millones ya anunciado. De acuerdo con la prensa, esta nueva línea anunciada sería provista por bancos privados y algunos fondos soberanos, aunque no hay detalles específicos oficiales por el momento. (…)".

Luis Caputo

"Es una 'operación' más con la sola intención de generar confusión", afirmó Caputo, quien fue al canal LN+ a ratificar esta acusación.

"Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones", agregó el ministro.

Por lo tanto, 'Toto' llamó mentiroso a Bessent.

O él ha decidido desconocer el mensaje que le están enviando desde USA.

-----------------------------

