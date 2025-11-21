Caputo reacciona a la versión del WSJ: "Nunca hablamos de US$20 mil millones"

Fue entonces cuando Caputo fue más enfático. "Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una “operación” más con la sola intención de generar confusión", aseguró en la red X.

No son 20 Mil son 5 mil. https://t.co/0LulivsN9k — Eduardo Feinmann (@edufeiok) November 21, 2025

El ministro, no obstante, no se refirió a la otra parte de la versión, sobre el "repo" por US$5 mil millones que estaría destinado a afrontar los vencimientos de deuda de enero, por una cifra similar.

La posibilidad de US$20 mil millones de bancos privados había sido, en realidad, anticipada por el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, quien se convirtió en una suerte de tutor del programa económico de Javier Milei justo cuando este parecía desbarrancarse en medio de una fuerte dolarización que amenazaba con llevarse puesto las tenencias en dólares del Tesoro local y del Banco Central.

Bessent entonces prometió un swap de US$20 mil millones del Tesoro y efectuó las "compras de pesos" que inyectaron liquidez al mercado argentino estabilizando la variable.

Más tarde, el mismo Bessent adelantó que se trabajaba en una línea de crédito de privados por otros US$20 mil millones.

“Estamos trabajando en una línea de crédito de US$20.000 millones de dólares que se conectaría con nuestra línea de swaps de divisas. Así que eso sumaría un total de 40.000 millones de dólares para Argentina”, dijo el funcionario trumpista 10 días antes de las elecciones del 26/10.

Luego el portal Semafor informó que bancos como J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup iniciaron conversaciones con el Tesoro estadounidense para proporcionar hasta US$20.000 millones a la Argentina.

Pero ahora el WSJ consigna que esa negociación quedó "suspendida" y que se negociaba en su lugar un "repo" por menor monto y plazo.

"El préstamo del sector privado no llegó a concretarse, ya que los bancos esperaban las directrices del Departamento del Tesoro sobre las garantías que podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas, según informó previamente The Wall Street Journal . Ahora, los banqueros afirman que ya no se está considerando seriamente, según fuentes cercanas a las conversaciones", informó el jueves el diario financiero.

Noticia en desarrollo.