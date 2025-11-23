San Nahuel Losada le dio la Copa Sudamericana a Lanús y agradece 'el Guapo'

Hubo mucha gente defendiendo en campo propio y poca presencia en campo rival, lo que redujo al mínimo las situaciones de riesgo. En ese contexto, Lanús logró emparejar el desarrollo con el correr de los minutos.

El equipo mostró carácter, ganó duelos individuales, despejó cada pelota como si fuera la última y entendió lo que estaba en juego. Sin embargo, no tuvo ofensiva.

Fueron a alargue de 15' + 15'-

Atlético Mineiro tuvo 2 posibilidades: un cabezazo que Losada controló de manera milagrosa. Y un mano a mano que resolvió Lozada: monumental.

El partido se fue a penales, y Lanús logró el 2do. títuloen la historia de la Copa Sudamericana, repitiendo su campaña de 2013.

Lanús tiene ahora un lugar en la Copa Libertadores 2026 y también en la Recopa 2026.

Lanús recibirá el miércoles (26/11) a Tigre, por los octavos de final de la Liga Profesional.

