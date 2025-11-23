En los penales, Nahuel Losada se lució conteniéndo los remates de Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson pero erraron Walter Bou y Lautaro Acosta. En cambio, para Atlético Mineiro, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander. 5-4 para el club argentino que se llevó la Copa Sudamericana 2025.
5 A 4 A ATLÉTICO MINEIRO
San Nahuel Losada le dio la Copa Sudamericana a Lanús y agradece 'el Guapo'
Lanús sufrió pero ganó la Copa Sudamericana al derrotar al Atlético Mineiro 5 a 4 por penales, luego del 0 a 0 en tiempo reglamentario. Nahuel Losada atajó 3 penales.
El resultado beneficia a Barracas Central ('El Guapo', el club de la familia Tapia), que quedó en zona de Sudamericana. Si bien los de Claudio Tapia, presidente de AFA, todavía tiene pendiente su partido eliminatoria en el Torneo Clausura (juega en octavos contra Deportivo Riestra), ya tiene asegurada su presencia en un torneo de la Conmebol.
En cuanto al partido entre Lanús y Atlético Mineiro, fue equilibrado. En la primera mitad, el Atlético tuvo su oportunidad cuando Bernard pateó un tiro libre que pegó en el segundo palo. Pero en general los defensores de ambos equipos ganaron todos los duelos. Las acciones ofensivas se limitaron a disparos de media distancia.
En los últimos minutos de la 1ra. parte, Alan Franco y Guilherme Arana sufrieron lesiones.
Tras una 2da. parte lenta, la prórroga amplió los espacios y el Atlético logró crear sus mejores ocasiones. Biel tuvo 2 oportunidades consecutivas de gol: una tras un centro de Scarpa y otra tras un pase de Hulk. El arquero Losada ya era figura.
Hubo mucha gente defendiendo en campo propio y poca presencia en campo rival, lo que redujo al mínimo las situaciones de riesgo. En ese contexto, Lanús logró emparejar el desarrollo con el correr de los minutos.
El equipo mostró carácter, ganó duelos individuales, despejó cada pelota como si fuera la última y entendió lo que estaba en juego. Sin embargo, no tuvo ofensiva.
Fueron a alargue de 15' + 15'-
Atlético Mineiro tuvo 2 posibilidades: un cabezazo que Losada controló de manera milagrosa. Y un mano a mano que resolvió Lozada: monumental.
El partido se fue a penales, y Lanús logró el 2do. títuloen la historia de la Copa Sudamericana, repitiendo su campaña de 2013.
Lanús tiene ahora un lugar en la Copa Libertadores 2026 y también en la Recopa 2026.
Lanús recibirá el miércoles (26/11) a Tigre, por los octavos de final de la Liga Profesional.
