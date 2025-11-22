Atención: Final de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, que ingresó a prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado preventivamente la mañana del sábado 22/11, en cumplimiento de una orden de arresto autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF). La Policía Federal llegó a su condominio en Brasilia alrededor de las 6:00 a. m. y abandonó el lugar aproximadamente media hora después. El político fue llevado directamente a la Superintendencia de la Policía Federal.