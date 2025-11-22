El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado preventivamente la mañana del sábado 22/11, en cumplimiento de una orden de arresto autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF). La Policía Federal llegó a su condominio en Brasilia alrededor de las 6:00 a. m. y abandonó el lugar aproximadamente media hora después. El político fue llevado directamente a la Superintendencia de la Policía Federal.
DECISIÓN JUDICIAL DE ALTO IMPACTO
Atención: Final de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, que ingresó a prisión
Jair Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia. El arresto ocurre en la fase final del juicio por el intento de golpe de Estado.
La detención y envío a prisión se produce en la fase final del juicio por el intento de golpe de Estado.
"La Policía Federal cumplió este sábado (22 de noviembre) en Brasilia/DF una orden de prisión preventiva, en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal", publicó la Policía Federal en un comunicado.
El viernes 21/11 por la tarde, la defensa del expresidente presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una solicitud de "arresto domiciliario humanitario" como alternativa al cumplimiento de su condena en prisión cerrada. La solicitud se presentó tras la publicación de la sentencia que rechazó los recursos del condenado. El plazo para presentar nuevos recursos vence el lunes 24/11.
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y 3 meses de prisión, inicialmente en régimen cerrado, por liderar un complot golpista para permanecer en el poder incluso después de su derrota en las urnas en 2022. Otros siete aliados fueron condenados en el mismo grupo imputado por la Procuraduría General de la República (PGR).
La defensa argumentó que la alteración de la prisión domiciliaria representa un "riesgo de vida" para Bolsonaro, quien sufre secuelas permanentes de la puñalada que recibió en el vientre en 2018. Los abogados citaron múltiples cirugías, episodios de reflujo e "hipo incontrolable" que le han provocado falta de aire, además de un diagnóstico reciente de cáncer de piel.
Más noticias en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
nomía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."
¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos