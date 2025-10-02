¿Quién es el multimillonario amigo de Bessent y de Caputo que se beneficiará con el swap?

image Rob Citrone, el multimillonario amigo de Scott Bessent y de George Soros, tiene millones de dólares invertidos en bonos argentinos.

Citrone también es amigo de Luis Caputo. Como publicó Infobae, se conocen "desde hace más de 30 años, cuando Citrone trabajaba en los Fondos Fidelity y el hoy ministro de Economía argentino lo hacía en J.P.Morgan, en Nueva York".

Los efectos del swap para inversores y ciudadanos

El rescate supone una “tabla de salvación política” para Milei, cuya popularidad cayó en un hondo precipicio por las consecuencias de sus políticas de ajuste, los crecientes casos de posible corrupción en el gobierno y el desprecio a la hora de referirse a otros. Mantener un tipo de cambio por debajo del de equilibrio y la consolidación del swap ayudarían a aliviar momentáneamente la crisis si bien las medidas estructurales siguen enfrentando rechazo social.

El swap anunciado por Scott Bessent es una inyección financiera pretende estabilizar el peso y evitar un colapso cambiario mayor. Sin embargo, la operación le otorga una ventaja clara a quienes ya tienen activos argentinos, como a su amigo Citrone: al aumentar el valor de los bonos, las acciones y la moneda local (el peso), estos inversionistas pueden lucrar al vender esos activos y convertirlos nuevamente a dólares a un tipo de cambio más que conveniente.

image Reunión del presidente, Javier Milei, con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, Luis Caputo, el embajador argentino ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein (actual Canciller) y el empresario Robert Citrone, en Los Angeles, en mayo del 2024.

Al mismo tiempo, la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina no es especialmente relevante para el país de Trump, por lo que las dudas con respecto al beneficio de esta medida para los ciudadanos estadounidenses también es debatible.

Mientras muchos argentinos sufren la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica, algunos pocos ya encuentran su cuenta abultada para atravesar la tormenta.

