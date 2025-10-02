El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó hoy un swap de rescate para estabilizar la economía argentina. Aunque el anuncio podría parecer un alivio para el país, el plan tiene un claro ganador: un multimillonario con vínculos estrechos con Bessent y con el ministro de economía, Luis Caputo.
SOCIOS Y AMIGOS
¿Quién es el multimillonario amigo de Bessent y de Caputo que se beneficiará con el swap?
Scott Bessent anunció un swap para Argentina, que no solo daría cierto alivio a Javier Milei. ¿Quién es el amigo de Bessent y de Caputo interesado en la medida?
¿Quién es el multimillonario amigo del Secretario del Tesoro?
Se trata de Rob Citrone, cofundador del fondo de inversión Discovery Capital Management. Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, Citrone comenzó a invertir intensamente en bonos argentinos y empresas locales, apostando a que el plan económico del nuevo gobierno —que prioriza mantener el dólar bajo y tasas de interés altas— le permitiría grandes retornos.
Un artículo del portal Popular Information detalla que Citrone adquirió bonos con tasas de interés cercanas al 20% en dólares, lo cual representaba una apuesta de riesgo dada la historia económica argentina. Aun así, creía que la probabilidad de default era baja.
Sus inversiones generaron un rendimiento del 52% en 2024, impulsado por la expectativa de reformas que permitirían mantener las sólidas ganancias con muy bajo riesgo.
La relación previa entre Citrone y Bessent es un punto clave: ambos trabajaron juntos en 2013 bajo el ala del inversor George Soros, cuando hicieron una apuesta contra el yen frente al dólar que les rindió enormes beneficios. Citrone se atribuye parte del éxito en esa maniobra, diciendo que convenció a Bessent y a Soros para apostar fuerte. Además, Citrone fue identificado en medios latinoamericanos como “amigo” de Bessent, lo que alimenta sospechas sobre posibles conflictos de interés en torno a la decisión del salvataje.
Citrone también es amigo de Luis Caputo. Como publicó Infobae, se conocen "desde hace más de 30 años, cuando Citrone trabajaba en los Fondos Fidelity y el hoy ministro de Economía argentino lo hacía en J.P.Morgan, en Nueva York".
Los efectos del swap para inversores y ciudadanos
El rescate supone una “tabla de salvación política” para Milei, cuya popularidad cayó en un hondo precipicio por las consecuencias de sus políticas de ajuste, los crecientes casos de posible corrupción en el gobierno y el desprecio a la hora de referirse a otros. Mantener un tipo de cambio por debajo del de equilibrio y la consolidación del swap ayudarían a aliviar momentáneamente la crisis si bien las medidas estructurales siguen enfrentando rechazo social.
El swap anunciado por Scott Bessent es una inyección financiera pretende estabilizar el peso y evitar un colapso cambiario mayor. Sin embargo, la operación le otorga una ventaja clara a quienes ya tienen activos argentinos, como a su amigo Citrone: al aumentar el valor de los bonos, las acciones y la moneda local (el peso), estos inversionistas pueden lucrar al vender esos activos y convertirlos nuevamente a dólares a un tipo de cambio más que conveniente.
Al mismo tiempo, la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina no es especialmente relevante para el país de Trump, por lo que las dudas con respecto al beneficio de esta medida para los ciudadanos estadounidenses también es debatible.
Mientras muchos argentinos sufren la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica, algunos pocos ya encuentran su cuenta abultada para atravesar la tormenta.
Más noticias de Urgente24
Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo
La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)
Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos