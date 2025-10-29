La previa de un Racing Club vs Flamengo que quedará en la historia

La ida fue 1 a 0 a favor del Mengao, lo cual hace que la serie esté totalmente abierta. Los de Gustavo Costas han demostrado tener experiencia en este tipo de encuentros, sobre todo en la Copa Sudamericana del 2024 y la Recopa de este año ante Botafogo.
Hay varias cuestiones a tener en cuenta en el partido de esta noche. El gran objetivo para la Academia será saber atacar pero no enloquecer en defensa porque la jearquía del conjunto brasilero podría definir la serie si tiene los suficientes espacios.
Por otro lado, también en una competencia internacional (Copa Sudamericana), el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, se metió en la final de la Copa Sudamericana y espera por Universidad de Chile o Lanús.
29-10-2025 09:57
Los afiches en contra de Marcos Rojo
En la previa del partido entre Racing y Flamengo, aparecieron afiches en contra de Marcos Rojo.
"Chau Rojo, dejá de robar", dicen los mismos y llevan la firma de "Pueblo de Racing"
Según el sitio Doble Amarilla, hay sospechas de que pueda ser de hinchas de Independiente. En años anteriores también habían pegado afiches contra Edwin Cardona.
Este miércoles 29 de octubre, Racing Club se juega todo ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El encuentro comenzará a las 21:30 horas y la Academia buscará dar vuelta el 0-1 del Maracaná por el partido de ida.
El equipo de Gustavo Costas busca meterse en su segunda final de Libertadores de su historia. La primera fue en 1967 y no solo ganó la competencia contintental, sino que también se hizo de la Intercontinental ante Celtic.
El presupuesto del Mengao es mayor y los nombres son jerarquía pura, pero el conjunto Albiceleste ha demostrado ser un equipo de los denominados "coperos" en el último tiempo.
La clave para Costas estará en atacar sin dejar de lado la parte defensiva. Las útimas dos experiencias marcan:
Con Peñarol: la Academia jugó un mal partido y sufrió mucho en defensa. Es la única serie en la que tuvo el resultado en contra de las dos que jugó por Libertadores. Terminó pasando aunque no disputó un buen encuentro
Con Vélez: con el resultado a favor, los de Costas pasaron por encima a los de Guillermo Barros Schelotto durante buena parte del match.
Habrá que ver qué es lo que sucede este miércoles.
Lo que hay que saber
Copa Libertadores
Semifinal – vuelta
Racing – Flamengo
Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
Árbitro: Piero Maza
VAR: Juan Lara
Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +
Posibles formaciones:
Racing:
Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo:
Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis
Incógnita en Boca: ¿quién reemplazará a Leandro Paredes?
Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla en el partido en el que Boca Juniors le ganó a Barracas Central por el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la duda es quién reemplazará al mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina.
Con Rodrigo Battaglia lesionado, todo indica que el doble 5 titular en La Plata ante Estudiantes, será Milton Delgado y Ander Herrera (ambos tuvieron un buen pasar en el encuentro ante el Guapo del pasado lunes 27 de octubre).
Claudio Úbeda tendrá una prueba de fuego en ese sentido y el español, en caso de que salga como titular, también la tendrá.
El gran problema del ex Athletic Club han sido las lesiones y no poder terminar los partidos. Futbolísticamente hablando, Herrera siempre ha demostrado tener buen nivel y por eso mismo podría tener una gran prueba a nivel físico.
El encuentro ante Estudiantes será el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16 horas. Encuentro fundamental por la tabla anual y teniendo en cuenta que es el previo al Superclásico ante River Plate.
29-10-2025 08:01
Pipa Benedetto rescindió en Newell´s
"El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa". Así dice el comunicado de la Lepra a través del cual informa la desvinculación del Pipa Benedetto.
En ninguno de sus tres últimos clubes marcó goles.
Ni en Newell´s, ni en Olimpia, ni en Querétaro convirtió. Su último grito quedó muy lejos en el tiempo, en una estadística muy dura para un delantero que vive del contacto con las redes: fue un gol jugando para Boca, en un partido contra Tigre en febrero de 2024 por la Copa de la Liga.
Un mensaje puntual del máximo mandatario del Ciclón fue lo que habría terminado de desatar la furia del plantel, que con cierta lógica, pide lo que le corresponde.
El periodista partidario Román Kotler aseguró: "Los jugadores de San Lorenzo muy molestos con Marcelo Moretti. El presidente les habría prometido un pago que aún no existió. Los referentes están reunidos con Moretti en el palco."
Según el periodista Pablo Lafourcade, el mensaje que molestó en el plantel del Ciclón fue el que hizo difundir el presidente el pasado 17 de octubre. "Paso a informales: Ya pagamos agosto completo a todos los jugadores y cuerpo técnico. También pagamos la intimación de Romaña.", lo cual tiene parte de mentira y eso es lo que hizo explotar a los jugadores.
Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana
Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli es uno de los finalistas de la Copa Sudamericana. Venció a Independiente del Valle en el global y espera por el ganador de Lanús y Universidad de Chile para saber con qué rival se enfrentará en Paraguay.
El encuentro de ayer 28 de octubre terminó 3 a 1 por lo que el global terminó 4 a 2. El equipo Galo busca la primera Sudamericana de toda su historia.
El encuentro entre Lanús y Universidad de Chile será mañana 30 de octubre. La ida salió 2 a 2 en un partido que no tuvo público, a diferencia de lo que pasará mañana. Se esperan más de 47 mil personas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
El conjunto ecuatoriano, que no pudo pasar fase de grupos en Copa Libertadores, se ha equivocado en tres ocasiones, lo que derivó en tres tantos del equipo de Jorge Sampaoli.
El ex DT de la Selección Argentina buscará la segunda Copa Sudamericana en su carrera como entrenador.
La gran final, será sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay
