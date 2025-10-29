La previa de un Racing Club vs Flamengo que quedará en la historia

Live Blog Post

Racing se juega la historia ante Flamengo

Este miércoles 29 de octubre, Racing Club se juega todo ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El encuentro comenzará a las 21:30 horas y la Academia buscará dar vuelta el 0-1 del Maracaná por el partido de ida.

El equipo de Gustavo Costas busca meterse en su segunda final de Libertadores de su historia. La primera fue en 1967 y no solo ganó la competencia contintental, sino que también se hizo de la Intercontinental ante Celtic.

El presupuesto del Mengao es mayor y los nombres son jerarquía pura, pero el conjunto Albiceleste ha demostrado ser un equipo de los denominados "coperos" en el último tiempo.

La clave para Costas estará en atacar sin dejar de lado la parte defensiva. Las útimas dos experiencias marcan:

Con Peñarol: la Academia jugó un mal partido y sufrió mucho en defensa. Es la única serie en la que tuvo el resultado en contra de las dos que jugó por Libertadores. Terminó pasando aunque no disputó un buen encuentro

Con Vélez: con el resultado a favor, los de Costas pasaron por encima a los de Guillermo Barros Schelotto durante buena parte del match.

Habrá que ver qué es lo que sucede este miércoles.

Lo que hay que saber

Copa Libertadores

Semifinal – vuelta

Racing – Flamengo

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +

Posibles formaciones:

Racing:

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo:

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis

Racing vs. Flamengo, por la épica: horario, TV y probables alineaciones