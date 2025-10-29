Ciberataques: las personas son el punto más vulnerable de las empresas

Es importante considerar la tecnología como estrategia, no como una colección de herramientas. La IA generativa y los deepfakes elevan la vara, y la computación cuántica pondrá a prueba los cifrados actuales. La respuesta pasa por visibilidad y detección temprana (EDR/XDR/SIEM), automatización para acortar el tiempo de permanencia del atacante, parcheo constante, cifrado robusto y segmentación. La inteligencia artificial no reemplaza al humano: lo obliga a estar mejor preparado. Así lo explica Maximiliano Galante, Regional Cybersecurity Practice Director de KC Latam.