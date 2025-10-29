urgente24
Ciberataques: las personas son el punto más vulnerable de las empresas

A medida que los ciberataques se sofistican, el mayor riesgo sigue estando puertas adentro. La seguridad lo es todo. ¿Cómo evitarlos?

29 de octubre de 2025 - 08:57
Ciberataques: cómo evitarlos y quiénes los alimentan.

Clics impulsivos, contraseñas recicladas y validaciones laxas abren brechas que ninguna tecnología puede anticipar. Los ciberataques están a la orden del día. La primera línea de defensa tecnológica no es un firewall: es el comportamiento humano. Sin hábitos de seguridad y entrenamiento continuo, toda inversión tecnológica queda expuesta.

Durante años las compañías reaccionaron después de un incidente. Hoy el objetivo es adelantarse: entender qué se quiere proteger, quién tiene acceso y cómo minimizar el impacto cuando algo ocurra. La resiliencia no se logra comprando tecnología, sino construyendo una estrategia donde las personas, los procesos y la infraestructura trabajen en conjunto.

Ciberataques y los pasos previos para mayor seguridad

No sólo las personas representan un peligro para la seguridad tecnológica de las empresas: los procesos que ordenan la gestión del riesgo también lo son. Conocer la superficie de ataque, clasificar la información crítica y auditar accesos de manera continua marca la diferencia.

Muchas compañías mantienen usuarios activos de personas que ya no están o concentran funciones sin controles cruzados; si no se sabe con precisión quién accede a qué, no se gestiona riesgo: se lo deja librado a la suerte. Simulacros de phishing y ejercicios de respuesta a incidentes convierten las políticas en reflejos operativos.

Es importante considerar la tecnología como estrategia, no como una colección de herramientas. La IA generativa y los deepfakes elevan la vara, y la computación cuántica pondrá a prueba los cifrados actuales. La respuesta pasa por visibilidad y detección temprana (EDR/XDR/SIEM), automatización para acortar el tiempo de permanencia del atacante, parcheo constante, cifrado robusto y segmentación. La inteligencia artificial no reemplaza al humano: lo obliga a estar mejor preparado. Así lo explica Maximiliano Galante, Regional Cybersecurity Practice Director de KC Latam.

