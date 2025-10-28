Milei llamó a Macri con las urnas llenas de votos: Gabinete y mimetización del PRO

Es lo que se espera del grueso de los legisladores del PRO: que terminen de mimetizarse con los libertarios, lo que dejará a Macri vaciado de poder e influencia.

El Gobierno recuperó popularidad con el resultado de la elección, lo que se convierte en un imán de atracción para otros dirigentes que están, como se suele decir, "prontos en salir en auxilio del ganador".

En el domingo de la elección, y seguramente esperando un resultado distinto, Macri le reclamó a Milei que "refuerce su equipo y la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y que podamos crecer”.

"Él tiene mi número, si necesita algo me va a llamar", remató.

Milei lo llamó el lunes, con las urnas llenas de votos que -de una u otra forma- avalan su gestión.

Según se informó, fue una conversación que duró unos 10 minutos. Según contó Ignacio Zuleta en Clarín, fue una "charla amistosa" en la que ambos "se regocijaron por el triunfo del Gobierno".

Carlos Pagni, por su parte, contó en LN+ que Milei "habló en términos muy halagüeños" hacia Macri y que "le dijo que tiene en cuenta todo lo que él le comentó y quedaron en verse".

Era un interés de Macri meter a su gente en el gabinete. Hasta hace muy poco se volvió a mencionar su intención de colocar, por ejemplo, a Guillermo Dietrich en el ára de Transporte.

Pero, según Pagni, el exPresidente estaría ahora más interesado en "las reformas del Congreso, no tanto un co-gobierno".

De todas formas, Milei postergó cualquier cambio de gabinete hasta después del 10/12, ya que hará los cambios, dijo, en función de lo que demanden los acuerdos para las reformas que él impulsa en materia laboral, tributaria y previsional. Dijo también que no veda ningún ingreso que pueda ser aprovechado en pos de ese objetivo.

La idea de Milei conseguir apoyos entre los gobernadores "racionales", lo que apunta a reducir su dependencia del PRO. Martín Menem relativizó el poder de fuego de los amarillos cuando dijo el lunes que "sólo van a tener 22 bancas".

Por lo menos, el Presidente ya no necesitaría del PRO para sostener los vetos y bloquear un eventual juicio político, dado que sumará las bancas suficientes para sumar el tercio necesario a esos fines.

