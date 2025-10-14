Julián Weich disparó letal contra el streaming: "No consumo"

A pesar de las críticas, Julián Weich intentó ingresar al mundo del streaming

Paradójicamente, posteriormente el movilero le preguntó a Julián Weich si en algún momento le gustaría hacer streaming y su respuesta fue inesperada.

Es que luego de dejar en claro que no lo consume, confesó que hizo un piloto con el fin de comenzar a conducir un nuevo programa.

Si bien tildó que fue "divino", comentó que no dieron con los fondos necesarios para llevarlo adelante.

"Estábamos buscando financiarlo para no salir a hacerlo sin fondos, no apareció alguien que lo quiera bancar, entonces quedó en piloto", reconoció.

