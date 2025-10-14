Actualmente Julián Weich es una de las voces autorizadas a la hora de opinar sobre los medios de comunicación a raíz de la exitosa trayectoria que supo construir a través de la pantalla chica. En esta ocasión desde la TV Pública fueron en busca de su opinión sobre el streaming y dejó en claro cuál es su punto de vista.
LO DEJÓ CLARO
Julián Weich disparó letal contra el streaming: "No consumo"
En medio del auge del stream y nuevos contenidos, el conductor Julián Weich opinó al respecto pidió respeto en los comunicadores que hacen aire.
"Cualquier medio de comunicación que uno tenga delante tiene que ser respetuoso. Sea tu WhatsApp, sea el streaming, sea YouTube, sea la televisión abierta", comenzó diciendo el reconocido conductor deslizando una crítica hacia los contenidos que se emiten en las plataformas digitales.
Y siguió en diálogo con el ciclo Mediodía Bien Arriba: "Obviamente que hoy el streaming te permite hacer cosas que la televisión abierta por ahí no tanto pero yo creo que a los gerentes de los canales no les preocupa mucho. No veo mucha bajada de línea de: 'Sean educados, sean respetuosos'. No lo veo. Así que hoy es casi todo lo mismo".
Asimismo, dejó en claro que no se trata de lo económico sino de las "ganas". "Sin plata también podés producir. Las ideas no siempre son caras. Hay buenas ideas que no tienen que ver con la plata, sino que tienen que ver con el bueno gusto", sostuvo. Por otro lado, el cronista le preguntó si pudo ver lo nuevo de Marcelo Tinelli por medio de Carnaval y el entrevisto expresó: "No consumo streaming".
A pesar de las críticas, Julián Weich intentó ingresar al mundo del streaming
Paradójicamente, posteriormente el movilero le preguntó a Julián Weich si en algún momento le gustaría hacer streaming y su respuesta fue inesperada.
Es que luego de dejar en claro que no lo consume, confesó que hizo un piloto con el fin de comenzar a conducir un nuevo programa.
Si bien tildó que fue "divino", comentó que no dieron con los fondos necesarios para llevarlo adelante.
"Estábamos buscando financiarlo para no salir a hacerlo sin fondos, no apareció alguien que lo quiera bancar, entonces quedó en piloto", reconoció.
