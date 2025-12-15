Fiel a su estilo y personalidad, el músico argentino Joaquín Levinton, líder de la banda de rock Turf, volvió a aparecer luego de haber sufrido un infarto de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo.
¿CÓMO ESTÁ?
Primeras palabras del músico Joaquín Levinton tras el infarto: "No podía respirar..."
Desde su casa, Joaquín Levinton, líder de Turf, contó todo sobre el momento crítico que atravesó al sufrir un infarto.
El infarto, también conocido como ataque cardíaco, es una de las primeras causas de muerte en el mundo y, según MedlinePlus, la mayoría son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias.
En el caso de Levinton, el episodio ocurrió el viernes pasado por la madrugada. Tres días después, el cantante contó lo que pasó y cómo se encuentra ahora.
¿Cómo está Joaquín Levinton?
En un video grabado desde su casa, y para la tranquilidad de todos, el músico Joaquín Levinton contó cómo está y cómo sucedió todo.
Esto es lo que dijo Joaquín Levinton a través de sus historias de Instagram:
“Hola, chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta.
Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar.
Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón (el bar ubicado en Palermo donde se encontraba Levinton cuando se descompensó), a quien le agradezco un montón, un besito.
Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes les agradezco también con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron.
Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, recuperándome para ya estar hoy en mi casa.
En un mes ya estaré sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago.
Así que, un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño. Realmente los quiero un montón. Me emocioné mucho al ver los mensajes”.
Síntomas de infarto
Ahora bien, considerando lo ocurrido con el músico Joaquín Levinton es importante conocer qué se siente en el cuerpo cuando hay un infarto.
Los síntomas de un ataque cardíaco pueden variar, sin embargo, los más frecuentes son los siguientes, según la Clínica Mayo:
- Dolor en el pecho que puede sentirse como presión, opresión, dolor, o sensación opresiva o de dolor.
- Dolor o molestias que se propagan al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, a los dientes o, a veces, a la parte superior del abdomen
- Sudor frío
- Fatiga
- Acidez estomacal o indigestión
- Aturdimiento o mareos repentinos
- Náusea
- Falta de aire
----------
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta