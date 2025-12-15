Primeras palabras del músico Joaquín Levinton tras el infarto: "No podía respirar..."

“Hola, chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta.

Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar.

Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón (el bar ubicado en Palermo donde se encontraba Levinton cuando se descompensó), a quien le agradezco un montón, un besito.

Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes les agradezco también con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron.

Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, recuperándome para ya estar hoy en mi casa.

En un mes ya estaré sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago.

Así que, un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño. Realmente los quiero un montón. Me emocioné mucho al ver los mensajes”.

Síntomas de infarto

Ahora bien, considerando lo ocurrido con el músico Joaquín Levinton es importante conocer qué se siente en el cuerpo cuando hay un infarto.

Los síntomas de un ataque cardíaco pueden variar, sin embargo, los más frecuentes son los siguientes, según la Clínica Mayo:

Dolor en el pecho que puede sentirse como presión, opresión, dolor, o sensación opresiva o de dolor.

que puede sentirse como presión, opresión, dolor, o sensación opresiva o de dolor. Dolor o molestias que se propagan al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, a los dientes o, a veces, a la parte superior del abdomen

Sudor frío

Fatiga

Acidez estomacal o indigestión

Aturdimiento o mareos repentinos

Náusea

Falta de aire

----------

