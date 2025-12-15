Wanda Nara rompió el silencio y declaró este lunes 15/12 como testigo en la causa por presuntas estafas de su exabogado, Nicolás Payarola, quien se encuentra detenido desde el pasado 27 de noviembre. Pero, ¿Qué dijo la conductora de Masterchef Celebrity sobre Payarola?
¿QUÉ REVELÓ?
Apresurada y tajante: Wanda Nara rompe el silencio sobre caso Payarola por presunta estafa
Wanda Nara se presentó a declarar como testigo en la causa que investiga a su exabogado Nicolás Payarola. ¿Qué reveló la influencer?
Wanda Nara sobre Nicolás Payarola
Wanda Nara estuvo más de una hora con el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, encargado de la investigación de Payarola acusado de supuestamente defraudar a famosos.
A su salida de la UFI de Benavídez, la conductora fue consultada por los cronistas: ¿Qué preguntas te hicieron Wanda? ¿Qué declaraste? ¿Tenés miedo Wanda?
Fue en ese momento cuando Wanda aseguró: "No tengo miedo de nada".
La presentadora siguió siendo consultada, pero se limitó a decir:"Prefiero no agrandar más, ya está todo agrandado. Vine a ayudar, no tengo nada que ver con esto".
Y se excusó de no revelar más nada porque tenía que grabar dos programas. "Gracias chicos, me voy a trabajar", dijo.
Sin embargo, luego se conocieron otros datos de sus supuestas declaraciones.
¿Qué dijo Wanda Nara?
Primero, hay que recordar que, Payarola está acusado de varios hechos de estafas millonarias.
Entre los denunciantes se encuentran Macarena Posse, abogada, concejal de San Isidro e hija del ex intendente Gustavo Posse.
Payarola habría pedido en su declaración indagatoria que Wanda Nara fuera citada a declarar como testigo por la denuncia de Macarena Posse.
De acuerdo con informes de medios, Posse sostuvo que Payarola le debe 600 mil dólares por la recisión de un contrato para representar a la influencer en su divorcio con Mauro Icardi.
Sin embargo, Clarín apunta que la conductora declaró no recordar "haber firmado ningún escrito de revocatoria".
Por su parte, la revista Pronto menciona que Wanda habría dicho que la salida de Posse respondió a una decisión de Payarola quien aseguró que 'no estaba llevando bien las cosas".
Nicolás Payarola y Gonzalo Montiel
Otra de las presuntas víctimas de Payarola habría sido, Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel.
Urgente24 detalló en junio de este año que, Payarola fue procesado por la Justicia tras una denuncia presentada por el futbolista Gonzalo Montiel y su familia, quienes lo acusan de haber cometido una millonaria estafa.
La medida fue dispuesta por el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, quien lo encontró responsable del delito de defraudación por administración infiel, sin prisión preventiva.
El magistrado también ordenó un embargo sobre los bienes y el dinero de Payarola por un monto de 810 millones de pesos, en concepto de garantía por el presunto daño económico generado.
---------
