Apresurada y tajante: Wanda Nara rompe el silencio sobre caso Payarola por presunta estafa

Y se excusó de no revelar más nada porque tenía que grabar dos programas. "Gracias chicos, me voy a trabajar", dijo.

Sin embargo, luego se conocieron otros datos de sus supuestas declaraciones.

¿Qué dijo Wanda Nara?

Primero, hay que recordar que, Payarola está acusado de varios hechos de estafas millonarias.

Entre los denunciantes se encuentran Macarena Posse, abogada, concejal de San Isidro e hija del ex intendente Gustavo Posse.

Payarola habría pedido en su declaración indagatoria que Wanda Nara fuera citada a declarar como testigo por la denuncia de Macarena Posse.

De acuerdo con informes de medios, Posse sostuvo que Payarola le debe 600 mil dólares por la recisión de un contrato para representar a la influencer en su divorcio con Mauro Icardi.

Sin embargo, Clarín apunta que la conductora declaró no recordar "haber firmado ningún escrito de revocatoria".

Por su parte, la revista Pronto menciona que Wanda habría dicho que la salida de Posse respondió a una decisión de Payarola quien aseguró que 'no estaba llevando bien las cosas".

Nicolás Payarola y Gonzalo Montiel

Otra de las presuntas víctimas de Payarola habría sido, Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel.

Urgente24 detalló en junio de este año que, Payarola fue procesado por la Justicia tras una denuncia presentada por el futbolista Gonzalo Montiel y su familia, quienes lo acusan de haber cometido una millonaria estafa.

La medida fue dispuesta por el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, quien lo encontró responsable del delito de defraudación por administración infiel, sin prisión preventiva.

El magistrado también ordenó un embargo sobre los bienes y el dinero de Payarola por un monto de 810 millones de pesos, en concepto de garantía por el presunto daño económico generado.

