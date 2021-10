"2023 con balotaje entre Rodríguez Larreta y Javier Milei"

-¿Su personalidad o sus ideas?

-El éxito en la imposición de sus ideas es consecuencia directa de su personalidad. Mirá, nunca pero nunca, ni siquiera (Álvaro) Alsogaray hizo tanto por la difusión del liberalismo como Milei.

-También las circunstancias ¿o no?

-En el pasado ocurrieron circunstancias similares pero nadie lo hizo de esta manera.

-Bueno, me toca reivindicar a Bernardo Neustadt. Fue un enorme difusor de ideas afines al liberalismo. Quizá Milei sea más mediático que el promedio de los políticos.

-No, ahí va el tema. Eso es ideológico. Pero Milei dio un paso a la conquista del poder. Yo planteo que las ideologías no son autoperativas. Esto ni siquiera lo comparte Milei pero el liberalismo es casi como el marxismo, cree que hay procesos históricos -el marxismo cree que son materiales y el liberalismo cree que son ideológicos- y que si cambia la ideología ocurre un cambio en las reglas de juego. No es así. Siempre tenés que tener alguien que diga "Acá yo juego". Milei dijo "Yo juego". Bernardo Neustadt nunca dijo "Yo juego".

-Pero Milei, en un debate tuitero con Yamil Santoro, se reivindicó como un anarcocapitalista dinámico.

-Es una frase... ¿qué es anarco? Tanto cuando dice que es anarco como cuando dice que es anti-casta política, él está diciendo algo que no es del todo cierto. Si sos anarco, no competís en elecciones. Si sos anti-casta política, los mandás a matar. Sin embargo, él habla con todo el mundo. Él se va a convertir en un político tradicional para bien, ¿eh? No es una crítica de parte mía. Él está compitiendo por bancos en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad, que va a ser la base de su campaña presidencial 2023, donde yo sé que él va a jugar.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1451402727305662475 La foto es del 2014, en mi programa de FM Identidad, y sigo al resto de los foristas posteando fotos de Javier Milei hoy que cumple 51 años. La verdad es que nunca se vieron tantos saludos espontaneos hacia un político, prueba del aprecio que se le tiene a nuestro gran candidato. pic.twitter.com/J2yxtBWQ7l — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 22, 2021

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1451171789531398146 El periodista Cuneo me ha acusado en un programa dedicado a difamar a Javier Milei de haber sido yo funcionario del Banco Hipotecario Nacional. Es totalmente falso, jamás podría haber yo formado parte de una entidad así y menos estatal. Solo fui concejal de la Ciudad 1987-1991. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 21, 2021

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1450861376457490438 No quiero ser del Primer Mundo. Soy y quiero seguir siendo del Tercer Mundo. No quiero ser Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, ni Australia o Nueva Zelandia, ni Inglaterra, ni siquiera EE.UU. Quiero ser Argentina, con mucha plata, con ejército, y con la bomba atómica. pic.twitter.com/Ie1JtWOF8U — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 20, 2021

Lugano y Mataderos

-La adhesión juvenil, en particular la que ha ocurrido en la zona sur de la Ciudad Autónoma, ha provocado interés, sorpresa y también preocupación en muchos políticos. El sociólogo Artemio López tuiteó su verificación que en cordones del Gran Buenos Aires están prendiendo las ideas de lo que él llamó 'centroderecha'. Es decir que no es sólo 'voto bronca', tal como algunos intentaron simplificar el suceso. ¿Cuáles son las ideas de la 'centroderecha' que, en la crisis profunda, resultan atractivas en especial para muchos jóvenes? ¿La inflación, la inseguridad, qué es lo que convoca?

¿Te acordás que la UCeDe era fuerte en lo que se llamaba 'la franja del río', las circunscripciones electorales 16, 17, 18, 19 y 20? El haber trascendido ese cinturón geográfico y perforar Mataderos y Lugano, donde nosotros éramos débiles en los '80, es mérito de Milei. Su personalidad atrajo. La mezcla de jugador de fútbol y rockero con economista es muy interesante. Pero, además, hay un fenómeno juvenil que es mundial y que se hizo muy importante durante la cuarentena: la juventud global conectada a través de este aparatito (N. de la R.: Maslatón muestra su smartphone), en las redes, accediendo a las apps y sintiendo que así maneja el mundo, es un sentimiento liberal. Si el Estado viene y te quiere regular las cosas, vos decís No. Ahora, este es un sentimiento suelto, sin efecto político práctico. Pero cuando aparece alguien que dice "Yo acá juego", el fenómeno apolítico se convierte en algo político. Mirá, en las PASO yo decidí ir a contar votos en la Villa 31, acá en Retiro. Cuando veo 14% en la escuela en que yo estaba me dije "Esto es un éxito en toda la capital federal". La Villa 31 es la media de Milei en la Ciudad. ¿Cuál habría sido en el pasado el porcentaje de un proyecto liberal en la 31? ¿2%? ¿Te acordás que la UCeDe era fuerte en lo que se llamaba 'la franja del río', las circunscripciones electorales 16, 17, 18, 19 y 20? El haber trascendido ese cinturón geográfico y perforar Mataderos y Lugano, donde nosotros éramos débiles en los '80, es mérito de Milei. Su personalidad atrajo. La mezcla de jugador de fútbol y rockero con economista es muy interesante. Pero, además, hay un fenómeno juvenil que es mundial y que se hizo muy importante durante la cuarentena: la juventud global conectada a través de este aparatito (N. de la R.: Maslatón muestra su smartphone), en las redes, accediendo a las apps y sintiendo que así maneja el mundo, es un sentimiento liberal. Si el Estado viene y te quiere regular las cosas, vos decís No. Ahora, este es un sentimiento suelto, sin efecto político práctico. Pero cuando aparece alguien que dice "Yo acá juego", el fenómeno apolítico se convierte en algo político. Mirá, en las PASO yo decidí ir a contar votos en la Villa 31, acá en Retiro. Cuando veo 14% en la escuela en que yo estaba me dije "Esto es un éxito en toda la capital federal". La Villa 31 es la media de Milei en la Ciudad. ¿Cuál habría sido en el pasado el porcentaje de un proyecto liberal en la 31? ¿2%?

-¿Esto quiere decir que también el liberalismo construye la política desde el personalismo?

-Ya te dije que las ideas no son autoperativas. Siempre van con el personalismo. Esa idea liberal ortodoxa de que el líder es malo y el dirigente es un fascista, no es así. Las únicas veces en la historia en que el liberalismo llegó al poder fue a través de un líder determinado. La gente, al final, vota a una persona. Es relativamente falso que se votan partidos, e inclusive es muy relativo que se votan ideas. Primero la persona y luego las ideas.

-Hasta el día de hoy, lo que fue el 'menemismo' provoca resistencia en muchos, creo que menos que hace un par de años, pero tiene 'mala prensa', inmerecida por cierto. ¿Cómo creés vos que pueden vincularse los '90 y Milei?

-Milei es muy honesto y no tiene problemas en desgastarse políticamente nombrando a quienes le gustan aún cuando sean impopulares. Milei dice que Domingo Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Reivindica a (Carlos) Menem, le preguntan por (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro y dice "Yo estoy ahí". Y así todo está... ¿20%? Veremos cuánto saca. Yo creo que va a andar por arriba del 20%. Ya dejó de ser 'piantavotos' tener ese enfoque de la realidad. Pasó mucho tiempo, pasaron cosas en el país. En todo caso, si vos eras un crítico del menemismo en 1999, lo que vino después claramente fue peor. Todo ese votante liberal que en 2003 dijo "No lo puedo votar a Menem porque es corrupto y por eso voy a votar a Ricardo López Murphy", se equivocó. Muchos de ellos ya entendieron que así llevaron a Néstor Kirchner al poder. Cuando Menem se descubrió solitario en la 2da. vuelta... porque si Menem lograba 35% de los votos ¿vos creés que no se animaba al balotaje?

-¿Cómo queda Juntos para el Cambio frente a Milei?

-Juntos por el Cambio ocupa un espacio que se va a reconocer cada vez más como el partido socialista de la Argentina. En mi opinión lo que va a pasar es, por un lado el partido conservador-liberal, de derecha, que es el de Javier Milei; y el partido socialdemócrata, de izquierda moderada, que es el PRO/Juntos por el Cambio. Y entonces vos me vas a preguntar qué pasa con el kirchnerismo. Pero yo te pregunto: ¿Y si el kirchnerismo muere ahora? ¿Y si el kirchnerismo deja de ser el gran jugador que fue desde 2002 en adelante? ¿Y si el kirchnerismo, que ha gobernado muy mal el 2do. mandato de Cristina Kirchner, tuvo una pésima transición y ahora esto que es peor, le pega un golpe mortal al peronismo? ¿Y si (Sergio) Massa, quien ni siquiera es kirchnerista, no puede levantarse? En ese esquema, dejame imaginarlo, el peronismo no va a poder jugar en la primera fila en 2023.

milei chilavert.jpg Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, y el arquero José Luis Chilavert, reunidos para reflexionar sobre el contexto social y económico de la Argentina y la región. Foto NA

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1450421470488764416 Las palabras más contundentes de Javier Milei. Para reproducirlas millones de veces. pic.twitter.com/wcBokvo4AU — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 19, 2021

Balotaje 2023

-Entonces, estás imaginando que Milei salga con el mediomundo a pescar votos peronistas de centro y centroderecha.

-Yo estoy imaginando un 2023 con un balotaje (Horacio Rodríguez) Larreta vs. Milei. Y puede ganar cualquiera ahí. Yo sé lo que estás pensando: ¿Dónde está la estructura política de Milei? Es cierto que hay que armarla, es cierto que es difícil, en especial porque queda poco tiempo pero hemos visto casos mundiales, cada vez más frecuentes, donde aparece alguien, que de pronto no tenía nada y al tiempo es Presidente. En verdad, eso depende de Milei luego del 14/11... si él decide armar o no una estructura para cubrir todo el territorio nacional. Hoy no hay nada. Eso es armado político, es una inversión importante de capital humano y de recursos financieros. Tenemos que tener un mínimo de 50 armadores territoriales que vayan controlando a cada uno que se va incorporando, por ejemplo el prontuario criminal para no tener sorpresas. Es gigantesco. Ahora te doy mi caso: yo no estoy activo en la política, me dedico a mis negocios. Pero si Milei me invita a colaborar para un proyecto así, yo voy a colaborar. Me dice 'Bueno, armate el Noroeste', por supuesto que voy a armarle el noroeste: gente con similar criterio político, de historial 'limpio' y que no digan boludeces por televisón.

-Pero ¿vos creés que en el interior del país podría darse una atración similar por Milei, que hasta ahora es un fenómeno porteño? La Ciudad Autónoma a menudo tiene sus propios patrones culturales.

-Por supuesto que sí. Te cuento mi experiencia personal, yo que soy un veinteavo de Milei: viajo al cualquier ciudad del país y tuiteo que estoy en un lugar y aparece gente que ni conozco y termino improvisando conferencias no previstas para 50 personas, que son cuadros espontáneos del liberalismo en todas partes, porque hay que juntarlos y decirles algo. Están pasando cosas importantes y quien no lo entiende, se queda afuera. Yo no tengo nada que ver con Milei, ni siquiera integro su 'mesa chica' pero hay gente que cree otra cosa y así puedo experimentar lo que significa el 'fenómeno Milei' hoy en el interior del país. La base humana para construir el proyecto presidencial está. Ahora se trata de saber reunirla y organizarla. Yo te digo que hoy en Rosario, Milei puede lograr una mejor elección que en la Ciudad Autónoma. En las ciudades de Córdoba y de Mendoza, es muy significativo. Esto trasciende la Chetoslovaquia argentina y llega a la Argentina amerindia. Es multidireccional.

-Última: ¿vos creés que Alsogaray hubiera bendecido a Milei?

-Le hubiera molestado al comienzo, tal como se podía molestar con Pedro Benegas o conmigo. Y al final, sí. Yo lo último que recuerdo de Alsogaray conmigo, que nunca fui de su línea, fue una enorme calidez y alegría por lo que habíamos hecho fuera del partido. Te estoy hablando de 1992 y 1993. Alsogaray era mucho más abierto de lo que algunos creen y también había un entorno de gente que quería hacer negocios a expensas de él, y que sin duda hubieran bloqueado a Milei. Pero llega un momento cuando al político o al activista social es imposible bloquearlo. Cuando un personaje se convierte en noticia, tiene un volumen más allá del voluntarismo de los medios, los periodistas y políticos adversarios. Sí, al final lo hubiera bendecido.

-Hoy alguien tuiteó que si a Milei le quitan la televisión 2 semanas, él desaparece.

No lo creo. Esa es gente que no entiende la Civilización Digital. Es la civilización de las redes, que son más poderosas que la televisión. Y Milei en las redes tiene una cofradía impresionante, que no es paga y que sale a defenderlo. Olvidate. No lo creo. Esa es gente que no entiende la Civilización Digital. Es la civilización de las redes, que son más poderosas que la televisión. Y Milei en las redes tiene una cofradía impresionante, que no es paga y que sale a defenderlo. Olvidate.