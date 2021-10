¿Más aislados? Javier Milei cerraría el comercio con China

China y las exportaciones argentinas

Para comprender la importancia de China para la economía argentina, en 2020 el gigante asiático adquirió productos argentinos por un valor de US$ 5.394 millones, un monto equivalente al 9,8% del total de las ventas argentinas al exterior y se convirtió en el segundo socio comercial de nuestro país.

El intercambio bilateral se quintuplicó desde 2003 a 2020, al pasar de US$ 3.200 millones a US$ 14.000 millones, tras alcanzar los US$16.000 millones en 2019, según datos informados por el INDEC.

Por caso, la soja representa entre 40% y 50% de la pauta de exportación de la Argentina a China en los últimos años; mientras que el resto se concentra en productos de relativo valor agregado: petróleo, carnes, aceites vegetales, moluscos y mariscos.

Brasil y China son el 22% de las exportaciones argentinas

En agosto pasado, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), que publicó el Indec, las exportaciones a Brasil totalizaron u$s 946 millones, mientras que las importaciones treparon a u$s 1104 millones, arrojando de ese modo un déficit en la balanza comercial de u$s 158 millones.

En el caso de China el eje del mix exportador argentino atraviesa los embarques de poroto de soja, aceite de esa oleaginosa, carne vacuna (congelada y mayormente con hueso), camarones y langostinos.

Definitivamente consolidada como el segundo socio comercial de la Argentina, el total de exportaciones a China fue en julio pasado de u$s 616 millones, y acumula u$s 3353 millones en los primeros siete meses del año.

Brasil y China representan juntos un valor de exportaciones equivalentes a los cinco países que le siguen en el ránking, Estados Unidos, Chile, India, Vietnam y Países Bajos.

Además, Brasil y China, constituyen una diversificación de productos, industrializados y mayormente con valor agregado hacia Brasil, y en contraste, basado en commodities agropecuarios en el caso de China.