Netflix tiene una miniserie que no deja a nadie indiferente. La misma se estrenó hace dos años pero sigue siendo una de las más vistas y en 2025 se consagró dentro de las mejores de la plataforma de streaming. En solo siete capítulos te deja con ganas de saber más.
La miniserie de 7 episodios que arrasa en Netflix
Netflix estrenó en su plataforma una miniserie espectacular que ya todos están mirando. Está entre las mejores del 2025.
Esta es una de esas series que te deja con muchísima intriga desde el primer minuto, además de generar un clima de suspenso y adrenalina terrible. Si sos fanático de este tipo de producciones entonces no te podés perder la miniserie que está llena de tensión en Netflix.
La miniserie de Netflix que muchos aclaman
¿Quién es Erin Carter? se convirtió en un gran acierto de Netflix. La plataforma está optando por el formato miniserie y sin duda esta es una de las que se lleva todos los aplausos. A lo largo de sus siete episodios combina adrenalina, tensión, secretos y mucha acción.
Evin Ahmad es la protagonista y encarna a Erin, una mujer británica que está radicada en Barcelona. La misma tiene varios secretos sobre su pasado y prefiere que todo quede en su lugar. Sin embargo, tanto ella como su hija y su marido viven una vida que parece de mentira.
Tanto Erin como su hija son víctimas de un robo muy violento y todo eso desencadena en una serie de problemas: la misma neutralizó a los ladrones y salió a la luz todo su pasado. Hay giros inesperados en la trama y muchos secretos que se pueden empezar a ver.
