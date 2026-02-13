Con la industria en recesión, Caputo recibió a la UIA: "Gran relación"... pero muchos reclamos

En un tuit, el ministro informó que se habló sobre la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado, "en particular del FAL (fondo de cese laboral)". También fueron parte de la conversación, dijo, las "medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI(régimen de incentivo) para Pymes".

"Todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo", dijo Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2022356525918888075&partner=&hide_thread=false Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que… pic.twitter.com/0jvhRwWWlt — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 13, 2026

Sostuvo que también se abordó "la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas".

Caputo destacó que "hay una gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios".

El comentario intentó bajarle el tono al fuerte entredicho entre el presidente Javier Milei y el jefe de Techint, Paolo Rocca, luego de que el gigante industrial perdiera ante una empresa india una licitación para la provisión de caños para la construcción de un gasoducto que llevará gas de Vaca Muerta hasta una terminal de licuefacción en Río Negro.

Ante los trascendidos de que Techint intentó mejorar su oferta una vez adjudicada la licitación, Milei acusó -en su defensa de la apertura comercial- a la empresa de vender cara su producción e insinuó que era de mala calidad. Bautizó a Rocca como "Don Chatarrín". También deslizó que el empresario adoptó una posición destituyente tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses.

Pedidos de la UIA

Tras el encuentro, la UIA emitió un comunicado en el que dio un panorama del contenido de la conversación, mucho más detallado de lo que expresó Caputo en su tuit y con énfasis en los pedidos.

El mismo señala que se planteó continuar con la "eliminación de los derechos de exportación en sectores pendientes" y evaluar "el aumento de reintegros a exportaciones, especialmente MOI y alimentos".

En lo que respecta a sectores industriales vinculados a la construcción, evaluaron "medidas específicas para reactivar la compra de insumos para la construcción realizados a través de la devolución del IVA en consumos con tarjeta de crédito y débito".

De acuerdo al despacho que publica Ámbito.com, también se abordaron medidas que apuntan a aliviar a las PyMES en términos de financiamiento productivo, tales como la utilización de fondos nuevos del FAL (Fondo de Asistencia Laboral) y posibles esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.

Asimismo, le elevaron al ministro la necesidad de fortalecer controles ante la subfacturación de importaciones que, según afirman, ingresan "a precios desleales", en un contexto de desvíos de comercio y sobrecapacidad productiva a nivel global. También plantearon la necesidad de "agilizar la devolución de saldos acumulados para el sector industrial y la evaluación de nuevos planes de suspensión de embargos para PyMES, en términos de alivio fiscal y financiero".

Uno de los problemas que enfrenta la producción es “el elevado peso de los impuestos”, señalan los empresarios. Al respecto, la UIA está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial.

Desde el Ministerio de Economía, concluye el comunicado, se comprometieron a analizar las propuestas y a continuar el diálogo técnico para evaluar la implementación de las medidas.

Más contenido de Urgente24

La Justicia le bajó el pulgar a Cristina Kirchner: Seguirá con tobillera y control total

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Monteoliva y Bullrich privilegian el marketing, pero podrían entorpecer la investigación

Denunciaron penalmente a Luis Caputo por "irregularidades" en el INdEC