El domingo (19/10) se celebró el Día de la Madre en la Argentina y Jimena Barón recibió un inesperado regalo por parte Matías Palleiro, su pareja y padre de su bebé Arturo. Por medio de las redes sociales compartió el momento en que se enteró de qué se trataba.
"PIEL DE GALLINA"
El inesperado regalo que recibió Jimena Barón por el Día de la Madre
Jimena Barón compartió con sus seguidores el momento en que fue sorprendida por su pareja Matías Palleiro cuando le dio un paquete que contenía su pasaporte.
Por medio de un divertido video, la actriz protagonizó el momento en que su novio y "Momo", el hijo que tuvo junto al exfutbolista Daniel Osvaldo, la sorprendieron. En primera instancia, recibió una amorosa carta escrita por el pequeño en la que detalló: "Sos la mejor mamá. Ojalá la pases bien y disfrutes de los regalos".
Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó posteriormente cuando luego de abrir un paquete se encontró con su pasaporte y pasajes a Estados Unidos para ese mismo día. Desconcertada y entre risas de incredulidad, dejó en claro que no tenía idea de lo que habían organizado. "Mirá mi piel de gallina", dijo mostrando a cámara su brazo derecho.
Posteriormente, preguntó si el joven sería parte del viaje pero rápidamente le aclararon que no podía sumarse debido a sus compromisos escolares. La secuencia se completó con una imagen de los tres viajeros en el aeropuerto, listos para abordar y partir rumbo a la ciudad de Miami.
Jimena Barón aprovechó las redes sociales para hacer catarsis
Es preciso recordar que cuando Jimena Barón transitaba poco más de tres meses de ser madre por segunda vez aprovechó las redes para hacer una especie de catarsis luego de que deberia contratar los servicios de un plomero para destapar sus baños.
“Hay una obra en construcción al lado. Arturo, fiebre. Una noche no tomaba teta porque tiene tos. Matías se enfermó, obviamente, está todo el mundo enfermo, misma casa, se enfermó Arturo. Levantó fiebre anoche. Me tuve que sacar leche. Caos", explicó.
Y sumó: "Los baños no andan porque se taparon. Entonces, tampoco le podíamos hacer vapor porque se nos inundaba la casa. Acá está el plomero".
"¿Quién fue el problema? El puerperio. Yo quedándome pelada por haber tenido un hijo a los 38. Todo un caos”, añadió posteriormente.
