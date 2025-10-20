El inesperado regalo que recibió Jimena Barón por el Día de la Madre

Jimena Barón aprovechó las redes sociales para hacer catarsis

Es preciso recordar que cuando Jimena Barón transitaba poco más de tres meses de ser madre por segunda vez aprovechó las redes para hacer una especie de catarsis luego de que deberia contratar los servicios de un plomero para destapar sus baños.

“Hay una obra en construcción al lado. Arturo, fiebre. Una noche no tomaba teta porque tiene tos. Matías se enfermó, obviamente, está todo el mundo enfermo, misma casa, se enfermó Arturo. Levantó fiebre anoche. Me tuve que sacar leche. Caos", explicó.

Y sumó: "Los baños no andan porque se taparon. Entonces, tampoco le podíamos hacer vapor porque se nos inundaba la casa. Acá está el plomero".

"¿Quién fue el problema? El puerperio. Yo quedándome pelada por haber tenido un hijo a los 38. Todo un caos”, añadió posteriormente.

