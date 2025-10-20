El Cáncer de Mama es algo que atraviesa a mujeres de cualquier generación y en todas parte del mundo. El pasado 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y vimos muchas cintas rosas, así como productos de ese color a modo de visibilizar la misma. Pero, ¿cómo repercute en la enfermedad?
¿QUÉ HACER AL RESPECTO?
Lucha contra el Cáncer de Mama: cuando el marketing rosa se vuelve peligroso
La lucha y visibilización contra el Cáncer de Mama es sumamente importante. No así cuando el marketing se apodera de algo serio como una enfermedad.
A partir de un posteo de Instagram de la usuaria la.psicoalimentacion, podemos repensar e identificar en qué momentos el marketing se apodera de algo tan elemental e importante como una lucha contra esta enfermedad que atraviesa a muchas mujeres. Cuándo frenar y pensar realmente en una campaña de concientización.
Lucha contra el Cáncer de Mama y el marketing rosa
Hoy en día el marketing y la publicidad están presentes en todos los ámbitos. Muchas veces no importa lo que se comunica, sino que el objetivo es la viralización o quedar bien con cierto sector. Esto último ocurre mucho con la campaña contra el Cáncer de Mama. ¿No es contradictorio que algunos productos perjudiciales lleven el color rosa de la lucha cuando son malos para la salud?
"¿De qué sirve teñir el mundo de rosa si seguimos celebrando y consumiendo lo que nos enferma?", es la pregunta que dispara el posteo de dicho Instagram. Detrás de esto se encuentra Lilia Alzás, una psicóloga que invita a pensar de qué manera el marketing y la publicidad nos van corriendo del foco.
"Cada octubre el rosa cubre envases, cosméticos y ultraprocesados 'por una buena causa'. La paradoja está en que muchos de esos productos con los mismos que afectan silenciosamente los sistemas metabólico, hormonal, nervioso, inmunológico y, por tanto, la salud mamaria", comenta la psicóloga Lilia Alzás.
Cáncer de Mama: cuando el marketing no lo es todo
De esta manera pone en el foco que hay distintas maneras de comunicar, donde no siempre todo el mundo debe subirse a una ola "para no quedar mal". Hay cuestiones básicas y éticas que deben ir por encima, sobre todo cuando estamos hablando de una lucha contra el cáncer. Por esa razón, las marcas y empresas deberían usar todo su poderío publicitario y sus cerebros detrás del marketing para hacer algo realmente único y que informe a la población sobre esta enfermedad. El listón rosa y el color están muy bien, pero debe usarse a conciencia. No siempre todo vale.
