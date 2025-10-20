Lucha contra el Cáncer de Mama: cuando el marketing rosa se vuelve peligroso

Embed - Psic. Lilia Alzás - Psicoalimentación on Instagram: " Menos campañas rosas, mejor pintémonos de educación en salud. . . Mucho love, Lil Alzás Psicóloga de la Alimentación. . . #octubrerosa #fuckcáncer #cáncerdemama #prevencioncancer #saludmetabolicaymental #psiconutricion" View this post on Instagram A post shared by Psic. Lilia Alzás - Psicoalimentación (@la.psicoalimentacion)

Cáncer de Mama: cuando el marketing no lo es todo

De esta manera pone en el foco que hay distintas maneras de comunicar, donde no siempre todo el mundo debe subirse a una ola "para no quedar mal". Hay cuestiones básicas y éticas que deben ir por encima, sobre todo cuando estamos hablando de una lucha contra el cáncer. Por esa razón, las marcas y empresas deberían usar todo su poderío publicitario y sus cerebros detrás del marketing para hacer algo realmente único y que informe a la población sobre esta enfermedad. El listón rosa y el color están muy bien, pero debe usarse a conciencia. No siempre todo vale.

