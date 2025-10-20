ANMAT: Alerta nacional por un desvío de calidad de nivel "mayor" de un antibiótico inyectable

aviso_333073

La disposición de la ANMAT

En la resolución, la ANMAT explicó que "un defecto de estas características refleja la existencia de deficiencias significativas en la gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico y en las actividades de producción del establecimiento; implicando un riesgo para la salud pública la administración de un producto que presente este tipo de desvío de calidad".

El INAME recomendó de inmediato la prohibición total del uso, comercialización y distribución del lote afectado en todo el país, y la orden de retiro del mercado de todas las unidades correspondientes a ese lote, a cargo de la empresa KLONAL S.R.L.

El procedimiento fue supervisado por el Instituto Nacional de Medicamentos junto con la Coordinación de Sumarios, encargados de la evaluación técnica y el seguimiento administrativo de los casos que presentan riesgo sanitario potencial.

