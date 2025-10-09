Nueva norma de ANMAT: Hablan de un antes y un después para los ensayos clínicos en Argentina

aviso_332695

Nuevos estándares para ensayos clínicos y mayor integración internacional

Otra clave de la Disposición 7516/2025 es la integración de requisitos técnicos más modernos: desde diseño experimental hasta manejo de datos, trazabilidad, documentación y mecanismos de reporte de efectos adversos. Así, el organismo busca evitar "lagunas normativas" que puedan comprometer la calidad científica o la seguridad.

Para los médicos, farmacéuticos y académicos, esta actualización representa una oportunidad: Argentina podrá participar con mayor facilidad en investigaciones multicéntricas internacionales y tener datos más creíbles ante organismos reguladores de otros países.

Además, esperan que la nueva normativa, que entrará en vigencia el 1º de diciembre, agilice procesos regulatorios internos al tener criterios unificados y actuales.

La normativa está alineada con la versión más reciente de la guía de buenas prácticas clínicas del Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH), que reúne autoridades reguladoras y representantes de la industria farmacéutica con el objetivo de debatir cuestiones científicas y técnicas vinculadas a los productos farmacéuticos.

Además, la normativa fomenta la innovación científica, la inversión en el sector, la formación de profesionales y la mejora de la infraestructura en centros asistenciales, al tiempo que fortalece la investigación regional mediante el estudio detallado de distintas poblaciones, según comunicó la ANMAT.

Desde 2017, ANMAT es reconocida como Autoridad Reguladora Regional de Referencia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, desde 2024, es Miembro Regulador del ICH.

