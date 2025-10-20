"¿Quién mató a Sofía?": la película con un caso lleno de misterio que todos quieren resolver

image Foto de la película "¿Quién mató a Sofía?". (Fuente: Instagram oficial de la película).

La película "¿Quién mató a Sofía?" y su mensaje

En Instagram existe una cuenta oficial de esta película donde el primer posteo es una imagen de una silueta de un rostro femenino y un código de barras. En la descripción se lee la siguiente frase: "Una película de investigación que revela la relación entre lo que comemos y las enfermedades metabólicas que padecemos". De esta manera revela que a lo largo del proyecto se busca desentrañar la industria de los alimentos y todo lo que hay detrás de ellos. Es un caso investigado por el Dr. Carlos Jaramillo.